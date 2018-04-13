Ще одна країна заявила, що не братиме участь у військових діях у Сирії

Ще одна країна заявила, що не розглядає можливість приєднання до ймовірних військових дій у Сирії. Мова йде про Нідерланди.

Про це заявив прем’єр країни Марк Рютте, повідомляє Reuters.

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"Ми усвідомлюємо можливу реакцію на це, але на даний час це не те, в чому Нідерланди братимуть участь" – заявив він.

Раніше Італія та Німеччина заявили, що не братимуть участь в можливій військовій кампанії в Сирії.

Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими.

Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку. Згодом, 11 квітня глава Білого дому закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію".

У РФ своєю чергою напередодні пригрозили, що збиватимуть американські ракети, якщо ті будуть випущені по Сирії.