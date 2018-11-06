Ще одна область в Україні заборонила російську музику, фільми та книги

У вівторок, 6 листопада, депутати Тернопільської обласної ради прийняли мораторій на використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах.

Про це повідомляє прес-служба Тернопільської облради.

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Так, мораторій діятиме до повного припинення окупації українських територій.

Обласна рада вирішила встановити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Тернопільської області до моменту повного припинення окупації території України,

– мовиться у повідомленні.

Також депутати вирішили відзначити 90-ліття створення ОУН та оголосили 2019 рік Роком ОУН в області.

Нагадаємо, раніше публічне використання російськомовного культурного продукту заборонили на Житомирщині. У вересні Львівська облрада ухвалила заборону на відтворення будь-яких аудіовізуальних творів у розважальних закладах російською мовою до припинення окупації окремих частин України Росією.