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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      Ще одна область в Україні заборонила російську музику, фільми та книги

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      Тернопільська обласна рада заборонила використання російськомовного культурного продукту
      Тернопільська обласна рада заборонила використання російськомовного культурного продукту / Фото з відкритих джерел

      У вівторок, 6 листопада, депутати Тернопільської обласної ради прийняли мораторій на використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах.

      Про це повідомляє прес-служба Тернопільської облради.

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      Так, мораторій діятиме до повного припинення окупації українських територій.

      Обласна рада вирішила встановити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Тернопільської області до моменту повного припинення окупації території України,
      – мовиться у повідомленні.

      Також депутати вирішили відзначити 90-ліття створення ОУН та оголосили 2019 рік Роком ОУН в області.

      Нагадаємо, раніше публічне використання російськомовного культурного продукту заборонили на Житомирщині. У вересні Львівська облрада ухвалила заборону на відтворення будь-яких аудіовізуальних творів у розважальних закладах російською мовою до припинення окупації окремих частин України Росією.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Російська пропаганда Тернопіль
      Джерело: 24 Канал
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