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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Ще одна резонансна ДТП за участю BMW сталася у Києві

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У Києві BMW на швидкості збив жінку та навіть не зупинився (ілюстративне фото)
У Києві BMW на швидкості збив жінку та навіть не зупинився (ілюстративне фото) / Соцмережі

Уночі проти 25 серпня одразу після того, як на Хрещатику було відкрито автомобільний рух, закритий перед цим через парад до Дня Незалежності, автомобіль BMW на шаленій швидкості збив жінку, однак його водій навіть не зупинився та швидко поїхав з місця ДТП.

Відповідне відео з камер спостереження опублікував ресурс dtp.kiev.ua.

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"Нічна ДТП у Києві на Хрещатику: троє пішоходів-порушників безтурботно йшли назустріч авто. Водій таксі марки BMW не гальмував і зник з місця. Серйозно постраждала дівчина. Вантажили до машини "швидкої" живою. Наразі вона перебуває у лікарні", – мовиться у дописі.

Як видно на оприлюднених кадрах, пішоходи не спустилися у підземний перехід і вирішили пройти над ним.

У підсумку чотири особи подолали чотири смуги, не поспішаючи, однак на півдорозі одна з пар помітила, що їдуть машини, і пригальмувала.

Натомість у іншій відреагував лише чоловік і пришвидшив ходу, його ж компаньйонка не встигла проскочити та її зачепило авто, яке навіть не зупинилося.

BMW на швидкості збив жінку на Хрещатику та навіть не зупинився: відео (18+)

Нагадаємо, увечері 20 серпня резонансна ДТП сталась на Дніпровській набережній у Києві – водій ВМW на великій швидкості врізався у припарковані на узбіччі автомобілі.

За словами правоохоронців, водій машини не мав із собою прав і був у стані алкогольного сп'яніння, однак проходити відповідний тест відмовився. Згодом його доправили до Дніпровського управління поліції, де на нього склали адмінматеріали.

У поліції додали, що особу порушника вже встановили, а матеріали скерували до суду, щоправда водія після проведення всіх необхідних протокольних дій правоохоронці змушеними були відпустити.

Теги: Аварії та ДТП Новини Києва Новини України
Джерело: 24 Канал
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