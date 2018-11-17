Ще одна церква виступила проти надання автокефалії Україні

Вірменська апостольська церква зайняла позицію Російської православної церкви та виступила проти надання Українській православній церкві Томосу про автокефалію.

Про це повідомив Верховний Патріарх і Католикос всіх вірмен Гарегін II, передає ТАСС.

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Він заявив, що створення Єдиної помісної церкви в нібито веде до розколу, а не до об'єднання, як підкреслюють в Україні.

Вірменська апостольська церква є прихильницею канонічності. І в цьому відношенні ніколи не може вітати кроки, які спрямовані на поділ, розчленування церкви,

– сказав він.

Нагадаємо, 16 листопада Польська православна церква заборонила своїм священикам контактувати з представниками Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви. Причиною такого рішення у ПАПЦ називають те, що "в минулому було багато зла".



Також проти надання Україні Томосу про автокефалію виступили Росія, Білорусь, Сербська та Антіохійська церкви.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

Дивіться відео про створення православної церкви: