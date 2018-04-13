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Ще одна цікавинка від Xiaomi: електрична зубна щітка MiJia

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Електрична зубна щітка MiJia sound wave electric
Електрична зубна щітка MiJia sound wave electric / prostotech.com

Китайська компанія Xiaomi не перестає розширювати сферу своєї роботи. Цього разу компанія випустила електричну зубну щітку MiJia sound wave electric.

Про це пише prostotech.com.

Щітка обладнана однією фізичною кнопкою управління для увімкнення/вимикання і перемикання режимів чистки. Також вона оснащена набором контрольних світлодіодів.

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Нижня частина ґаджета має гумове кільце для поліпшення зчеплення з поверхнею. Корпус захищений за стандартом IPX7.

Електрична зубна щітка MiJia

Щітка має гумове кільце для поліпшення зчеплення з поверхнею

Насадки зубної щітки можна змінювати. Частота рухів щетинок становить 31 тисячу разів за хвилину. При такій швидкості ворсинки зубної щітки можуть пошкодити ясна, аби цього не сталось використали щетинки виробництва DuPont.

Електрична зубна щітка MiJia

Насадки зубної щітки можна змінювати

Зубна щітка має вбудований акумулятор місткістю 700 мАг, заряду якого вистачає на до 18 днів автономної роботи. Заряджається MiJia sound wave electric від комплектної зарядної станції.

Зубна щітка від Xiaomi може синхронізуватися зі смартфоном за допомогою спеціального мобільного додатку.

Вартість MiJia sound wave electric 1 399 гривень.

Теги: Ґаджети Техно Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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