Ще одна важка втрата: у Дніпрі помер поранений український десантник

Сьогодні, 30 квітня, помер військовий 79-ї окремої десантно-штурмової бригади сержант Сергій Гвоздієвський. Напередодні він отримав важкі поранення на Донбасі.

53-річний боєць отримав поранення вчора, 29 квітня, на Маріупольському напрямку під час викона. 53-річний військовослужбовець отримав важкі поранення.

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Військові медики одразу ж надали йому першу допомогу і тоді захисника евакуювали гелікоптером до госпіталю в Дніпро.

На жаль, попри всі зусилля лікарів, сержант Сергій Гвоздієвський помер від отриманих травм,

– додали у ЗСУ.

29 квітня російські окупаційні війська продовжили цинічно обстрілювати позиції українських військових. Бойовики вісім разів порушували режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених мінськими угодами 82-міліметрових мінометів.



Окуповані Росією території на Донбасі