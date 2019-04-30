Ще одна важка втрата: у Дніпрі помер поранений український десантник
Сьогодні, 30 квітня, помер військовий 79-ї окремої десантно-штурмової бригади сержант Сергій Гвоздієвський. Напередодні він отримав важкі поранення на Донбасі.
53-річний боєць отримав поранення вчора, 29 квітня, на Маріупольському напрямку під час викона. 53-річний військовослужбовець отримав важкі поранення.
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Військові медики одразу ж надали йому першу допомогу і тоді захисника евакуювали гелікоптером до госпіталю в Дніпро.
На жаль, попри всі зусилля лікарів, сержант Сергій Гвоздієвський помер від отриманих травм,
– додали у ЗСУ.
29 квітня російські окупаційні війська продовжили цинічно обстрілювати позиції українських військових. Бойовики вісім разів порушували режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених мінськими угодами 82-міліметрових мінометів.
Окуповані Росією території на Донбасі