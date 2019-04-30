17:02
30 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: "Сбербанк" знищує росіян. Лукашенку стали заміцні братні обійми Кремля
      Вєсті Кремля
      10:15, 28 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Захарова читає пости Супрун. Корупціонери здадуться Зеленському
      Вєсті.UA
      18:30, 27 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Ще одна важка втрата: у Дніпрі помер поранений український десантник

      749 Читать новость на русском
      На Донбасі загинув військовий Сергій Гвоздієвський
      На Донбасі загинув військовий Сергій Гвоздієвський / Фото з відкритих джерел

      Сьогодні, 30 квітня, помер військовий 79-ї окремої десантно-штурмової бригади сержант Сергій Гвоздієвський. Напередодні він отримав важкі поранення на Донбасі.

      53-річний боєць отримав поранення вчора, 29 квітня, на Маріупольському напрямку під час викона. 53-річний військовослужбовець отримав важкі поранення.

      Читайте також: Пироги для ворога вже готові, – боєць Іван про воєнні будні на Донбасі

      Військові медики одразу ж надали йому першу допомогу і тоді захисника евакуювали гелікоптером до госпіталю в Дніпро.

      На жаль, попри всі зусилля лікарів, сержант Сергій Гвоздієвський помер від отриманих травм,
      – додали у ЗСУ.

      29 квітня російські окупаційні війська продовжили цинічно обстрілювати позиції українських військових. Бойовики вісім разів порушували режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених мінськими угодами 82-міліметрових мінометів. 


      Окуповані Росією території на Донбасі

      blog_ava
      ЦВК офіційно оголосила результати виборів президента України-2019
      сьогодні
      283980
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Збройні сили України Новини Дніпра
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Музичні новинки квітня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
      сьогодні , 17:00 Музичні новинки квітня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
      Олена Булан 8
      Як змінилася вартість Великодня за останні 10 років
      сьогодні , 16:44 Як змінилася вартість Великодня за останні 10 років
      Яніна Ткачук 96
      Дуже хочу потрапити на п'єдестал Кубка світу і виграти олімпійську медаль, – гірськолижниця Книш
      сьогодні , 16:00 Дуже хочу потрапити на п'єдестал Кубка світу і виграти олімпійську медаль, – гірськолижниця Книш
      Станіслав Безушко 44
      Перемога Зеленського на виборах: чого слід очікувати від нього як президента України
      сьогодні , 15:29 Перемога Зеленського на виборах: чого слід очікувати від нього як президента України
      Ірина Вихрущ 4893
      Минфин отвел налоговый топор от национального ОПК
      сьогодні , 15:00 Минфин отвел налоговый топор от национального ОПК
      Андрій Воропаєв 1180
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук