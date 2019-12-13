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      Ще одна важка втрата: у лікарні Дніпра помер ветеран АТО – фото

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      У лікарні Дніпра помер ветеран АТО Олександр Завитайло / Колаж 24 Каналу

      У лікарні Дніпра помер Олександр Завитайло – ветеран війни на Донбасі та колишній військовий 43-го окремого мотопіхотного батальйону "Патріот".

      Про смерть ветерана повідомила волонтерка Дарья Андрусенко-Якотюк у фейсбуці. Захисник пішов з життя 11 грудня.

      Дізнайтеся більше: На Донбасі загинув молодий військовий з Хмельниччини: фото

      Завитайло Олександр Миколаєвич, боєць "Патріота" помер у лікарні від розриву тромбу. Знову немає нашого брата...
      – написала волонтерка.

      У чоловіка залишились мати і дружина. Поховали Завитайла 13 грудня на Лівобережному цвинтарі у рідному Дніпрі.


      Помер український захисник Олександр Завитайло

       

      Скільки людей загинули за час війни на Донбасі?Під час війни на Донбасі загинули 13 тисяч осіб. Серед них: 3345 цивільних осіб, 4 тисячі українських військових і майже 6 тисяч підконтрольних РФ окупантів.

      Ще близько 30 тисяч осіб було поранено. З них майже 9 тисяч цивільних, близько 11 тисяч бійців ЗСУ та понад 13 тисяч бойовиків.

      окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфошрафіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Жертви Новини Дніпра
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