Ще одна важка втрата: у лікарні Дніпра помер ветеран АТО – фото

У лікарні Дніпра помер Олександр Завитайло – ветеран війни на Донбасі та колишній військовий 43-го окремого мотопіхотного батальйону "Патріот".

Про смерть ветерана повідомила волонтерка Дарья Андрусенко-Якотюк у фейсбуці. Захисник пішов з життя 11 грудня.

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Завитайло Олександр Миколаєвич, боєць "Патріота" помер у лікарні від розриву тромбу. Знову немає нашого брата...

– написала волонтерка.

У чоловіка залишились мати і дружина. Поховали Завитайла 13 грудня на Лівобережному цвинтарі у рідному Дніпрі.



Помер український захисник Олександр Завитайло

Скільки людей загинули за час війни на Донбасі?Під час війни на Донбасі загинули 13 тисяч осіб. Серед них: 3345 цивільних осіб, 4 тисячі українських військових і майже 6 тисяч підконтрольних РФ окупантів.



Ще близько 30 тисяч осіб було поранено. З них майже 9 тисяч цивільних, близько 11 тисяч бійців ЗСУ та понад 13 тисяч бойовиків.



Окуповані райони Донбасу / інфошрафіка 24 каналу