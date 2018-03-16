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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Ще одна європейська країна зробила рішучу заяву щодо виборів президента Росії в Криму

894 Читать новость на русском
Свен Міксер
Свен Міксер / eu2017.ee

Естонія не визнає організацію виборів президента Росії в Криму та засуджує незаконну анексію півострова.

Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства Естонії Свен Міксер, передає ERR.

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"Чотири роки тому Російська Федерація провела референдум на території України, після якого, 18 березня, незаконно приєднала Крим до РФ. Ми засуджуємо незаконну анексію, вчинену чотири роки тому Росією, яка проігнорувала Конституцію України і міжнародні договори. Крим, як і раніше, залишається частиною України", підкреслив естонський дипломат.

Міксер запевнив, що Естонія рішуче проти проведення Росією президентських виборів у Криму та Севастополі і не визнає їхніх результатів.

Він також звинуватив окупаційні сили Росії в утисках прав кримчан та їхньому переслідуванні. За його словами, місцеве населення примусово змушують йти у російську армію та брати російське громадянство, у них забирають майно, обмежують свободу слова і свободу віросповідання.

За останні чотири роки становище місцевого населення Криму погіршилося: близько 40 000 осіб покинуло регіон через психологічний та фізичний терор. Окупаційні сили порушують права людини і основні свободи, громадян України утримують під вартою, надходять повідомлення про катування та жорстоке поводження з ними. Особливо важко корінним жителям півострова кримським татарам. В результаті анексії Криму Естонії складніше підтримувати зв'язок зі своїми громадянами, які проживають на півострові,
– додав Міксер.

Міністр закордонних справ Естонії вказав і на спроби економічної і політичної інтеграції Криму Росією, яка, до того ж, намагається мілітаризувати півострів, що загрожує безпеці в регіоні Чорного моря.

"Ми проти анексії Криму, підтримуємо політику санкцій і виступаємо за звільнення незаконно затриманих у Криму людей. Важливо, щоб міжнародні організації мали доступ на півострів", – зауважив глава естонського МЗС.

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Нагадаємо вибори президента РФ пройдуть в неділю, 18 березня. Окупаційна влада планує провести голосування і в анексованому Криму. Відтак Президент України Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту не визнавати вибори в Росії через Крим.

Теги: Новини політики Новини України Вибори в Росії 2018 Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Естонія Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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