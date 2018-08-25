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Ще одна жертва суїцидальної гри "Момо": повісився 18-річний хлопець

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Ще одна жертва суїцидальної гри "Момо": повісився 18-річний хлопець
Ще одна жертва суїцидальної гри "Момо": повісився 18-річний хлопець / crimea.kp.ru

Суїцидальна гра для підлітків "Момо" розпочала свою активність – з'явилася друга жертва. В Індії поліція розслідує обставини загибелі 18-річного школяра,який також грав у цю "гру".

Про це йдеться на сайті "Факти".

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В індійському місті Дарджилінг юнак по імені Маніш Сарки повісився в коморі біля свого будинку. З'ясувалося, що він залишив зловісні малюнки і написи на стінах — у тому числі "повішений", "око диявола" та інші.

Такий же малюнок повішеної людини, який залишив Маніш, я бачив у додатку "Момо". Ця гра відповідальна за його смерть,
– заявив кузен загиблого.

"Мій син був щирим, працьовитим і безневинним. Він часто грав в онлайн-ігри. Я впевнена, що "Момо" забрала його від нас", – сказала вбита горем мати Чандра Майя Саркі.

Стало відомо, що незадовго до смерті учень 12-го класу приватної школи приєднався до суїцидальної гри "Момо" в додатку WhatsApp. Вчителька Саріта Шарму сказала, що деякі друзі Маниша також грали в "Момо", але потім припинили.

Маніш спочатку ставився до гри, як до розваги. Він виконав два завдання "Момо", але потім йому набридло. Він спробував стерти гру, але вона загадковим чином з'являлася у його телефоні знову і знову. "Я навіть двічі переформатував телефон", – говорив юнак незадовго до смерті. Наляканий, він все розповів батькам. А вже через кілька днів покінчив з собою.

Нагадаємо, в Україні з'явилася перша жертва суїцидальної гри "Момо". У Кривому Розі 13-річна дівчинка Софія вистрибнула з вікна шостого поверху, вона в тяжкому стані.

Теги: Жертви Ігри Індія Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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