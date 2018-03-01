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Ще одна зірка серіалу "Секс і місто" підтримала Сару Джесіку Паркер в скандалі з Кетролл

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Сара Джесіка Паркер і Сінтія Ніксон в
Сара Джесіка Паркер і Сінтія Ніксон в "Секс і місто" / Фото з відкритих джерел

Незрозумілий конфлікт, який виник між двома колегами серіалу "Секс і місто" – Сарою Джесікою Паркер і Кім Кетролл – досі не вщухає. Першу вирішила підтримати актриса з популярної стрічки Сінтія Ніксон.

У відомому серіалі "Секс і місто" Сінтія Ніксон зіграла одну з чотирьох подруг – Міранду Гоббс. Днями вона неочікувано опублікувала спільне фото з Сарою Джесікою Паркер (Керрі Бредшоу в серіалі), чим, ймовірно, висловила їй свою підтримку.

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Давні друзі зустрілися на зйомках для "T Magazine"… Сумую за тобою, Саро Джесіко Паркер", – опублікувала в Instagram фото зірка, додавши геолокацію у "La MaMa Experimental Theatre Club" в Нью-Йорку.

Нагадаємо, що в Голлівуді піднявся новий скандал з приводу незрозумілих ворожих відносин колишніх колег по серіалу – Кім Кетролл і Сари Джесіки Паркер. Кім вважає Сару лицеміркою, в той час як Паркер не розуміє, чому вона заслужила такої поганої думки про себе.

Теги: LifeStyle Мода Кіно Голлівуд Скандал
Джерело: 24 Канал
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