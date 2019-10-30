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      Ще одне інтимне листування Яременка злили у мережу: "Скільки тобі грошей потрібно на місяць?"

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      Богдан Яременко полюбляє листуватися в мережі з юними дівчатами
      Богдан Яременко полюбляє листуватися в мережі з юними дівчатами / Фейсбук-сторінка Богдана Яременка

      Журналісти опублікували ще одну порцію фотознімків листувань нардепа від "Слуги народу" Богдана Яременка, які політик вів під час засідання Верховної Ради.

      На фото зафіксовано, як Яременко спілкується з 20-тирічною дівчиною у мережі. Вона пише політикові: "Хочеш жити – вмій вертітися". А нардеп цікавиться у дівчини, скільки грошей їй потрібно на місяць. Відповідні фотознімки опублікувало видання "Букви".

      Читайте також: Хотів спровокувати журналістів, – Яременко про інтимну переписку з повією у Раді: фото

      У ще одному листуванні Яременко розповідає дівчині, що він одружений і є новою людиною в політиці.

      листування Богдан Яременко повії проституція фото
      Фото листування Яременка з юною незнайомкою

      Яременко листування фото повії Слуга народу
      Яременко листувався у мережі з дівчатами просто на засідання парламенту

      Що відомо про попереднє інтимне листування Богдана Яременка? Журналісти опублікували фото листування Яременка із сесійної зали парламенту. Судячи зі знімків, нардеп цікавився вартістю послуг повії. Сам Яременко переконував, що все зняте журналістами було заздалегідь продуманою провокацією. Зауважимо, що Яременко має дружину Вікторію та 2 дітей.

      Вибачення Яременка

      Проте через кілька годин нардеп видалив допис про спецоперацію. Натомість опублікував інший – із вибаченнями.

      Не всі рішення бувають однаковими вдалими. Я вилучив попередній пост і хочу вибачитися перед усіма, кому своїм необдуманим вчинком створив проблеми: від дружини і дітей до фракції і президента,
      – мовиться у повідомленні Яременка.

       

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Слуга народу Верховна Рада Новини політики Богдан Яременко Скандал
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