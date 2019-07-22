Ще одні дострокові вибори: партія "Голос" озвучила свою позицію

Політична сила "Голос" не підтримує ідею проведення позачергових виборів до місцевих рад у 2019 році. Там наголошують, що наразі потрібно буде слідкувати за роботою нового парламенту.

Країна втомилася від калейдоскопу кандидатів і виборів цього року, про це заявила очільниця партії "Голос" Юлія Клименко під час брифінгу.

Важливо: Парламенські вибори 2019: ЦВК оголосила перші офіційні результати

Клименко наголосила, що «усім потрібно видохнути, спокійно подивитися, як працюватиме парламент наступні 12 місяців». За її словами, лише після цього можна приймати якісь рішення – зокрема, щодо місцевих виборів.

Тому що зараз є ідея про те, щоб зробити місцеві вибори раніше, у 2019 році. Ми цю ідею не підтримуємо. Ми вважаємо, що партії, особливо нові партії, які зайшли в парламент, повинні показати себе, показати свою роботу,

– пояснила вона.

Очільниця партії зазначила, що місцеві вибори мають відображати результати роботи нових сил у парламенті.

Представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук заявив, що в Офісі Президента Володимира Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування. Це хочуть зробити для того, аби "повністю змінити систему влади". Сам Володимир Зеленський щодо дострокових місцевих виборів сказав коротко: "Не розслабляйтесь".

Зазначимо, відповідно до даних національного екзит-полу, "Голос" отримав 6,5% голосів українців. Він отримає 18 місць у парламенті.



Остаточні результати екзит-полу/ Інфографіка 24 каналу