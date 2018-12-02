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      Ще в одному російському місті відбулися протести через агресію РФ в Азовському морі: фото

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      У Санкт-Петербурзі вимагають звільнити захоплених Росією українських моряків
      У Санкт-Петербурзі вимагають звільнити захоплених Росією українських моряків / фото з фейсбук-сторінки Vladimir Shipitcyn

      У Росії продовжуються акції протесту через агресію Кремля в Азовському морі. Цього разу росіяни протестували у другому найбільшому місті РФ –Санкт-Петербурзі.

      Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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      Акція відбулася у центрі міста, у ній по черзі взяли участь близько 50 активістів – представників низки опозиційних організацій. Протест тривав близько трьох годин замість запланованої однієї.

      Учасники пікетів назвають захоплення російськими силовиками українських моряків "черговою спробою Росії збільшити зону окупації українських територій".

      Санкт-Петербург Протести Азовське море
      У Санкт-Петербурзі протести проти агресії Росії/ Джерело: Фейсбук Vladimir Shipitcyn

      Активісти вимагали звільнити і повернути на батьківщину українських моряків, повернути Україні її захоплене майно, припинити морську блокаду портів України в Азовському морі і покарати винних у захопленні українських кораблів.

      Санкт-Петербург Протести Азовське море
      Учасники акції вимагали припинення війни/Джерело: Фейсбук Vladimir Shipitcyn

      При цьому учасники протестів наголошували, що за українськими моряками мають визнати статус військовополонених. Натомість їх судять як цивільних осіб, які вчинили кримінальний злочин.

      Санкт-Петербург Протести Азовське море
      На акції зібралось близько 50 осіб/Джерело: Фейсбук Vladimir Shipitcyn

      Місцева поліція нікого не затримали. Однак під час акції трапився один інцидент – агресивно налаштована жінка напала на одного активіста і порвала його плакат.

      Нагадаємо, 1 грудня звільнити українських моряків вимагали у Москві. Там поблизу адміністрації президента пройшла акція, учасники якої вимагали відпустити полонених таі припинити війну з Україною. У протесті взяли участь близько 20 активістів – він також був "одиничним". 

      Чому росіяни протестують "по черзі"?У Росії як єдиний різновид публічної акції, яка не вимагає узгодження з владою, дозволений одиничний пікет. Учасники таких заходів, щоб уникнути звинувачень у "масовій акції2, не стали розтягуватися вздовж проспекту на достатній відстані одне від одного. Активісти змінюють одне одного з різними плакатами в одному місці.

      Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

      ЯК СВІТ РЕАГУЄ НА ЗАХОПЛЕННЯ РОСІЄЮ УКРАЇНСЬКИХ МОРЯКІВ?
      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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