Ще в одному російському місті відбулися протести через агресію РФ в Азовському морі: фото

У Росії продовжуються акції протесту через агресію Кремля в Азовському морі. Цього разу росіяни протестували у другому найбільшому місті РФ –Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Акція відбулася у центрі міста, у ній по черзі взяли участь близько 50 активістів – представників низки опозиційних організацій. Протест тривав близько трьох годин замість запланованої однієї.

Учасники пікетів назвають захоплення російськими силовиками українських моряків "черговою спробою Росії збільшити зону окупації українських територій".



У Санкт-Петербурзі протести проти агресії Росії/ Джерело: Фейсбук Vladimir Shipitcyn

Активісти вимагали звільнити і повернути на батьківщину українських моряків, повернути Україні її захоплене майно, припинити морську блокаду портів України в Азовському морі і покарати винних у захопленні українських кораблів.



Учасники акції вимагали припинення війни/Джерело: Фейсбук Vladimir Shipitcyn

При цьому учасники протестів наголошували, що за українськими моряками мають визнати статус військовополонених. Натомість їх судять як цивільних осіб, які вчинили кримінальний злочин.



На акції зібралось близько 50 осіб/Джерело: Фейсбук Vladimir Shipitcyn

Місцева поліція нікого не затримали. Однак під час акції трапився один інцидент – агресивно налаштована жінка напала на одного активіста і порвала його плакат.

Нагадаємо, 1 грудня звільнити українських моряків вимагали у Москві. Там поблизу адміністрації президента пройшла акція, учасники якої вимагали відпустити полонених таі припинити війну з Україною. У протесті взяли участь близько 20 активістів – він також був "одиничним".

Чому росіяни протестують "по черзі"?У Росії як єдиний різновид публічної акції, яка не вимагає узгодження з владою, дозволений одиничний пікет. Учасники таких заходів, щоб уникнути звинувачень у "масовій акції2, не стали розтягуватися вздовж проспекту на достатній відстані одне від одного. Активісти змінюють одне одного з різними плакатами в одному місці.

Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.