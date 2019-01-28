Ще в одному українському місті всі школи закрили на карантин через грип

У Шостці, що на Сумщині, 15 шкіл міста через грип відправили на карантин. Вимушені канікули триватимуть щонайменше до кінця тижня.

Таке рішення ухвалила комісія із надзвичайних ситуацій.

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Раніше через грип закрили школи ще в деяких населених пунктах Сумщини. Як відомо, у цьому сезоні в регіоні від грипу померло двоє осіб – вони мешкали у Конотопі.

В деяких містах, зокрема в Сумах, Лебедині, Ромнах та Конотопі – від 7-10% до 50-70% перевищений епідемічний поріг, але це таки відповідає сезонному рівню,

– наголосила головна інфекціоніста Сумської області Ірина Троцька.

Щоб уберегтися від вірусу, медики радять частіше мити руки, провітрювати приміщення, зволожувати слизові оболонки та зробити щеплення.



Симптоми грипу

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