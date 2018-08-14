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Щедра ненормативна лексика і "Кобзон", – "Жадан і Собаки" презентували новий кліп

137 Читать новость на русском
Жадан і Собаки: новий кліп
Жадан і Собаки: новий кліп / Фото з вільних джерел

Український ска-панк-гурт "Жадан і Собаки", фронтменом якого є відомий письменник Сергій Жадан, презентував новий кліп на пісню "Кобзон".

Пісня "Кобзон" була написана ще рік тому, однак тепер гурт вирішив зняти кліп до актуального треку. Музиканти по-особливому порушили тему сучасної музики, відтак у пісні звучать гумористичні слова: "коли ви вимикаєте радіо "Шансон" – у лісі помирає ще один Кобзон".

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"Дорогі брати і сестри. Перш ніж пропонувати вашій увазі наш епічний кінотвір, хочу сказати таке. Пісню "Кобзон" ми написали ще рік тому. За станом здоров’я Йосипа Кобзона ми не стежимо. В тексті пісні присутня ненормативна лексика. Навіть ні, не так: у тексті пісні щедро присутня ненормативна лексика. Тому, якщо вона вас нервує – не дивіться це відео. Краще взагалі нічого не дивіться. І на вулицю не виходьте. Всім іншим – приємного перегляду. Скидайте свого внутрішнього "кобзона" з ментального п’єдесталу і хай широким проспектом вашої душі рухаються нові вітчизняні Курган і Агрегат. Всім добра!" – анонсував Сергій Жадан. 

Увага! Ролик містить нецензурну лексику! 

Дивіться кліп "Жадан і Собаки" – "Кобзон" (відео 18+):

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Сергій Жадан
Джерело: 24 Канал
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