Не зміг пояснити це: Щербич у справі Стерененка давав різні свідчення в судах

Сергія Стерненка визнали невинним у викраденні Сергія Щербича. Також Апеляційний суд Одеси 31 травня визнав, що сам Щербич давав різні свідчення в різних судах щодо цієї справи.

Стерненка виправдали у цій справі. Тепер Щербич може понести покарання за брехню у суді.

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Активіст Стерненко опублікував на своїй сторінці у фейсбуці відео з засідання у суді, на якому Шербіч кілька разів відмовляється відповідати на запитання. Він не зміг пояснити, чому надавав різні свідчення.

"Суд визнав що "потерпілий" Щербич змінював показання в судах 1 та 2 інстанцій щодо місця, часу та обставин "злочину", – написав у дописі Стерненко.

Адвокат Масі Найєм написав у коментарі до допису: "За це буде йому (Щербичу – 24 канал) кримінальна справа".

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