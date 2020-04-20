Щільно закрити вікна та сидіти вдома: у КМДА попередили киян про небезпеку

У Києві через сильний вітер оголосили перший рівень небезпеки – жовтий: протягом доби 20 квітня у столиці України гідрометцентр прогнозує пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Про це повідомили на офіційному сайті КМДА увечері 19 квітня.

Важливо знати Київ і далі перебуває в лідерах за рівнем забруднення повітря: пояснення КМДА

Небезпека сильного вітру зараз особливо важлива, оскільки Київ попередні три доби був у лідерах антирейтингу серед міст світу за показником забрудненості повітря.

Саме буря 16 квітня роздмухала пожежі в районі Чорнобильської зони та на Житомирщині. Продукти горіння забруднили повітря та з вітром перемістилися до Києва.

Як потрібно діяти за сильного вітру

Щільно закрити усі вікна. Прибрати з балконів і лоджій речі, які можуть випасти.

Краще залишатися вдома, але якщо вже опинилися на вулиці – слід триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев.

Влада Києва нагадує: триває карантин. Тож слід дотримуватися й протиепідеміологічних рекомендацій. Серед них і така: не виходити з дому без нагальної потреби.

Що означає "жовтий рівень небезпеки"

Існує три рівні погодної небезпеки.

Перший – жовтий: погодні умови потенційно небезпечні. Тут і далі мовиться про небезпеку для людей, будівель та довкілля. За цих умов рекомендують бути уважним та обережним, аби уникати небезпеки.



Тут і далі мовиться про небезпеку для людей, будівель та довкілля. За цих умов рекомендують бути уважним та обережним, аби уникати небезпеки. Другий рівень – помаранчевий: погодні умови небезпечні. Причому ця небезпека реальна, а вже не потенційна. За цих умов слід бути вкрай обережним.



Причому ця небезпека реальна, а вже не потенційна. За цих умов слід бути вкрай обережним. І третій, найвищий – червоний: погодні умови вкрай небезпечні. Тут вже мовиться про небезпеку для життя людей та загрозу масштабних руйнувань. За цих умов треба шукати укриття або вийти із зони дії небезпечних погодних умов.

Забруднення повітря в Києві: передісторія

Ввечері 16 квітня дим від пожеж у Чорнобильській зоні прийшов на Київ, у повітрі з’явилися продукти горіння.

Спеціалізовані сайти показали, що повітря у столиці стало найзабрудненішим у світі.

Киянам порадили замкнутися вдома та не відчиняти вікна.

Згодом у ДСНС додали, що забруднене повітря прийшло з Житомирської області – там також були пожежі.

У МВС не виключають, що ситуація з пожежами біля Києва може бути результатом спланованої диверсії.

Важливо: влада Києва переконує, що забруднення повітря не є радіаційним.



Як протистояти забрудненому повітрю / Інфографіка 24 каналу