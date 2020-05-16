Що буде з валютним ринком в Україні після завершення карантину: прогноз НБУ

Яків Смолій переконаний, що після скасування карантинних обмежень в Україні українці не побіжать купувати долари. Однак, якщо певні коливання на валютному ринку відбудеться, то НБУ вміє з ними справлятися.

Водночас голова Національного банку додав, що готівка була доступна українцям для обміну ще під час карантину. Про це Смолій сказав в інтерв'ю BBC News Україна.

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Він нагадав, що банківські відділення та небанківські пункти обміну не були закриті на час карантину. Тож українці могли вільно обмінювати валюту.

Сьогодні системні банки мають можливість надавати послугу обміну валюти онлайн через банківські додатки. Тобто клієнти, які мали безготівкову гривню, мали й можливість поміняти її на безготівковий долар. Населення мало змогу обміняти гроші, коли хотіло,

– зауважив Смолій.

Він додав, що НБУ не очікує, що після завершення карантину усі масово побіжать купувати долари. Він також сказав, що "для нас коливання курсу не є якоюсь страшилкою, ми вміємо з ними справлятися".

"Як ви бачили у березні, коли був певний ажіотаж, ми виходили на ринок з інтервенціями. Ми продали понад 2 мільярди доларів, щоб стримати ці ажіотажні настрої. Сьогодні курс навіть трохи укріпився, і ми викуповуємо долари на ринку в міжнародні резерви", – пояснив голова НБУ.

Що буде з курсом після скасування карантину: думки експертів

Секретар урядової Ради з питань економічного розвитку України Ярослав Жаліло вважає, що тільки-но економіка пожвавиться після пом'якшення карантину, то може відбутись певне просідання гривні. За його словами, українська економіка залишатиметься цікавою для потенційних інвесторів, тому це буде підтримувати курс валют.

вважає, що тільки-но економіка пожвавиться після пом'якшення карантину, то може відбутись певне просідання гривні. За його словами, українська економіка залишатиметься цікавою для потенційних інвесторів, тому це буде підтримувати курс валют. Інвестиційний банкір та фінансовий аналітик Сергій Фурса сказав, що гривня може сягнути й небувалої позначки у понад 30 одиниць за долар. А ситуація на валютному ринку буде багато в чому залежати від того, як довго триватиме карантин в Україні, та як швидко буде відбуватися відновлення економіки.



Середньорічний курс долара щодо гривні / Інфографіка 24 каналу