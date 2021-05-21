Мільйони доларів, зброя та авто : що було в "общаку" затриманих "злодіїв у законі" з Дніпра

Після затримання кримінальних авторитетів "Умка" І "Лаша Сван" у Дніпрі, поліція взялася за "общак", який вони контролювали. Там були кілька мільйонів доларів, які згодом вилучили. Також конфіскували цінні речі, зброю та транспорт.

Про затримання 2 найвпливовіших "злодіїв у законі" України повідомили 20 травня. А інформацію щодо конфіскованого майна поліція оприлюднила вже наступного дня.

До теми Поліція затримала 2 найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі"

Що у них забрали

Правоохоронці встановили, що ці зловмисники збирали та контролювали так званий злочинний "обшак". При обшуках встановили, що там було 3,2 мільйона доларів.

Крім цих грошей вилучили:

дорогі автомобілі;

холодну та вогнепальну зброю з набоями;

понад 60 одиниць коштовних ювелірних виробів.



Частина грошей, які вилучили у "злодіїв у законі" / Фото Нацполіції

Коротко про їх затримання

Слідчі вважають, що ці люди належать до "верхівки" злочинного світу. Вони здобули свої високі "звання" від топ-представників російського кримінального світу. Один у 2014 році, а інший – у 1995.

Докази поширення злочинного впливу "Умки" та "Лаші Свана" документували більше ніж рік. Ймовірно, вони утворювали злочинні угруповання, які контролювали через своїх представників криміналітету в державі.

Їх вважають одними із найвпливовіших "злодіїв в законі" України. За даними правоохоронців, вони контролювали криміналітет одразу в кількох областях – Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону.