Що не так з ПДВ: пояснення заступника Саакашвілі

Скасування ПДВ не є наразі на порядку денному. Проте його змінити необхідно, адже через це є декілька проблем.

Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський.

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Він пояснив, що ПДВ – це податок, який повертається. Тобто десь існує якийсь папір на якому написано, що подавцю держава винна стільки-то грошей, наприклад, мільйон або мільярд. На його думку, така система корупційно не стійка, тому що сума може бути будь-якою.

Якби там сума була 10 тисяч, то дуже легко це могли б контролювати. Але там може бути сума 20 мільярдів, тоді це складно проконтролювати і це генерує корупційні ризики,

– пояснив Ольшанський.

“Крім того, цей податок не стимулює підприємства нової економіки. Наприклад, гугл чи фейсбук вони б не змогли з’явитися в державі, в якій є ПДВ. Тобто вони не несуть ніякі затрати, окрім як на працю людей. Для таких компаній це дуже поганий податок”, – додав Олександр Ольшанський

Дивіться повне відео з Олександром Ольшанським: