Принциповим моментом для всіх виборців без винятку має бути розуміння, що потрібно ознайомитися із базою нових правил виборчої гри 2020 року.

Виборча кампанія буде відбуватися за нового виборчого кодексу, який передбачає досить складну процедуру голосування. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

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Він пояснив, що виборець має голосувати принаймні у громадах, де понад 10 тисяч виборців, за список політичної партії. Проте також потрібно окремо поставити цифру за номер обраного кандидата зі списку. Для того, щоб принаймні теоретично він міг рухатися по виборчому списку.

"Це дуже принциповий момент, тому що приклад наших західних сусідів показує, що при переході на нову виборчу систему може бути достатньо велика кількість помилок. Тому варто уважно ознайомитися з програмами політичних партій. І подумати про те, кому із кандидатів виборчого регіонального списку партій ви хочете віддати свою перевагу", – розповів Олексій Кошель.

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За словами голови Комітету виборців України, практика показує, що дуже великий відсоток виборців робить вибір прямо на виборчих дільницях або ж там дізнається про подробиці нової виборчої системи. Тому потрібно враховувати всі ці моменти й бажано ознайомитися заздалегідь.

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