Опозиційні фракції, перебуваючии в корупційному консенсусі, захищають себе від тюрми за брехню в деклараціях. У виграші залишається лише олігарх Рінат Ахметов.

У другу річницю стадіонних дебатів стало цікаво, що розповідатиме партія п'ятого президента Петра Порошенка своїм виборцям. Вустами одного зі своїх головних спікерів – Сергія Бірюкова – "Європейська солідарність" поставила чинному президенту ті самі питання, якими ще тоді кандидат "заганяв" Порошенка на стадіоні.

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Десь закиди чинному президенту справедливі, десь популістичні й притягнуті за вуха. Порошенко вустами Бірюкова повторив Зеленському всі його запитання. Усі, крім одного.

Справа "Роттердам+"

Цитую: "Скільки особисто вам занесли за "Роттердам +"?. Таке, здавалося б, гостре питання можна було б поставити Зеленському. Бо ж уся Україна бачить, як генпрокурорка Ірина Венедіктова вже пів року в усіх на очах блокує передачу в суд уже розслідуваного "Роттердаму +".

Що відомо про справу "Роттердам+"? "Роттердам+" – це формула, за допомогою якої формували ціни на вугілля для виробництва електроенергії в Україні. У 2016 році вирішили купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах. Через надлишкові витрати українці переплатили майже 40 мільярдів гривень.



9 квітня Спеціалізована антикорупційна прокуратура "Роттердам+" – це формула, за допомогою якої формували ціни на вугілля для виробництва електроенергії в Україні. У 2016 році вирішили купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах. Через надлишкові витрати українці переплатили майже 40 мільярдів гривень.9 квітня Спеціалізована антикорупційна прокуратура втретє закрила справу. Рішення прокурора САП підтверджував Вищий антикорупційний суд.

Погодьтеся, це можливість для Порошенка "тицьнути носом" свого політичного опонента – але він цього не зробив – бо як же тикати в це Зеленського, якщо 40 мільярдів на "Роттердамі +" з кишень українців вкрали за твоєї президентської каденції.

Щобільше, вкрадені за прямої участі призначених тобою ж людей, які до цього працювали у твоєму ж бізнесі. Наприклад, Дмитром Вовком, руками якого власне і ввели "Роттердам +" і який зараз ховається від НАБУ за кордоном.

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Шкода, що "Євросолідарність" не нагадала це питання Зеленському. Бо це якраз те питання, відповідь, на яке Зеленський не має.

Олігарх Ахметов залишається у виграші

У підсумку маємо таке: президенти приходять і відходять – олігарх Рінат Ахметов лишається в шоколаді. І якими б непримиренними політичними опонентами не були Зеленський і Порошенко, Ахметову на це начхати.

Йому, що при одному було добре (аж на 40 мільярдів добре), що і при іншому – прекрасно. Ну бо і від покарання його відмазують, і з "заробітком" нових мільярдів теж нормально рухається.

Що об'єднує "Європейську солідарність" та "Слугу народу"

Окрім позашлюбних стосунків з Ахметовим є ще одна річ, яка сильно об'єднує "Євросолідарність" Порошенка і "Слуг народу" Зеленського – це бажання "відмазати" себе хороших від тюрми за брехню в деклараціях.

До речі, конкретно заради цього "порошенківці" чудово співпрацюють не лише зі "слугами", а й з ОПЗЖ Медведчука – Бойка чи олігархічною "Довірою". Я вже розповідав вам, як вони обманули нас із тюрмою за брехню в деклараціях.

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Усі парламентські фракції спочатку проголосували законопроєкт без такого покарання. Потім божилися нам, що обов'язково проголосують новий – з тюрмою. Досі, між іншим, не проголосували, а декларації вже подали.

Це означає, що за брехню покарати депутатів тюрмою вже не можливо. Навіть, якщо вони нарешті проголосують у цілому відповідний законопроєкту.

Які депутати приховали майно в деклараціях

Депутати різних фракцій солідарні в небажанні голосувати за покарання тюрмою. Усе це через те, що вони приховали в деклараціях майно, за що мали б сісти в тюрму.

Артур Герасимов, ЄС

За даними "Схем", двоповерхова вілла на березі Середземного моря в Іспанії, вартістю в приблизно 10 мільйонів, гривень належить співголові фракції "Євросолідарність" Артуру Герасимову та його дружині. Однак ви не знайдете цього маєтку в декларації депутата.



Артур Герасимов / Фото Palinchak

Сергій Шахов, "Довіра"

З декларації депутата Шахова ви побачите, що живе він – на одну зарплату, має скромні заощадження й мешкає у квартирі сина.

Насправді ж, його родина володіє численним елітним майном:

3 маєтки під Києвом – площею 600 і 1330 квадратів;

елітні квартири в столиці на десятки мільйонів гривень;

27 земельних ділянок на Київщині загальною площею в 113 гектарів.



Сергій Шахов / Фото з фейсбуку Шахова

Знаєте, що загрожує цим депутатам зараз? У найгіршому для них варіанті – штраф до 50 тисяч гривень чи обмеження волі. Тобто не в тюрму їх посадять. Тож коли на ефірах чубляться депутати різних фракцій, пам'ятайте, що вони солідарні, коли мова йде про свій захист від покарання за їх корупційні злочини.