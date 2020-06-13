Ми багато знаємо про українську кухню та традиційні страви. Але яке застілля без напоїв? Що пили наші предки, який алкогольним і безалкогольним напоям надавали перевагу – у тексті нижче.

24 канал зібрав для вас цікаві факти про напої, які готували та любили ще у середньовічній Україні.

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Факт 1

Квас – найдавніший напій

Перша письмова згадка про квас на території України датується 989 року. Зрозуміло, що виготовляти і пити квас українці почали ще раніше. За часів Київської Русі найчастіше готували квас з хліба і називали його сирівець. Його виготовляли з житнього хліба і солоду або житнього борошна. Також готували квас з сезонних ягід та фруктів, іноді квітів, буряка і навіть соку дерев.

Факт 2

Не горілка – а медовуха

Часто вважається, що горілка традиційний український напій. Насправді ж вона прийшла до нас з Росії. А от на території України пили медовуху. Робили медову ситу і заправляли її запареними шишками хмелю. Далі напій вистоювався у теплі. Залежно від терміну витримки напій був слабшим чи міцнішим.

У часи середньовіччя українці не проводили жодного свята без ароматного напою.

Факт 3

Муселець: медова вода з заспиртованими ягодами

Медовуха – не єдиний алкогольний напій наших пращурів на основі меду. Робили також муселець, це щось на подобі медової наливки. Ягоди з наливки додавали до провареного з водою меду. Напій мав постояти від 10 днів до двох тижнів, аби стати алкогольним.

Факт 4

Пиво було без хмелю

Одним з найдавніших напоїв, які варили і пили на території України було пиво. Спочатку напій був без хмелю, його робили з проса чи ячменю. Пізніше почали додавати солод та хміль.

Пиво часто варили монахи при монастирях. Також пиво пили козаки. Зокрема варили гарячу юшку на основі хмільного напою.

Пивоваріння в домашніх умовах почало занепадати з 19 століття.

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Факт 5

Замість кефіру ряжанка

Звісно ж давні українці вживали багато молочних продуктів, адже кожна сім’я тримала поголів’я корів та кілька кіз.

Але пили не просто молоко, а спеціально підготовлений продукт. У різних регіонах напій називали по різному: парушка, мачання, сирокваша, колотуха, колочена сметана. Усе це про напій, який зараз ми називаємо ряжанкою.

Щоб приготувати такий напій наші предки довго парили молоко у печі. Тоді охолоджували і додавали ложку сметани або вершків. А далі напій ставили у тепле місце зсідатися. За 10-12 годин чудовий молочний напій був готовий.