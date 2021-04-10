До 300-річчя з дня народження філософа Ukraїner розповів про музей Григорія Сковороди. У селі Сковородинівка експонують його автентичні речі, проводять літературні вечори та конференції. Могила з епітафією "Світ ловив мене, але не спіймав" – також на території музейного комплексу.

Музей Сковороди розташовується в колишній садибі поміщиків Ковалівських. Це – родина, з якою його пов'язувала тісна дружба.

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Після смерті охочі вшанувати його пам'ять приходили в Сковородинівку (колишню Пан-Іванівку) на місце поховання. У 1922 році будинок з прилеглою територією оголосили заповідником.

Вже у 1972 році до 250-річчя з дня народження Григорія Сковороди він разом з парком став Національним літературно-меморіальним музеєм.

Деякі відвідувачі їдуть в Сковородинівку, аби побачити, як жив філософ, інші – щоб відпочити в парку, треті – дізнатися про його творчість.

У музеї можна послухати пісні на слова Григорія Сковороди, а також побачити, як його рукописи оживають у сучасній графіці.

Значення творчості Сковороди

В основі філософії Григорія Сковороди лежить учення про три світи (мікрокосм, макрокосм і біблійний світ символів) і 2 натури людини.

Він вважав важливим пізнати себе через пошук "сродної праці". У байках, піснях, трактатах торкався питань пошуку щастя, свободи, значення серця.



Музей розташований на Слобожанщині / Фото Ukraїner, Михайло Чубун

Співробітниця музею Ганна Ярміш підкреслила, що Сковорода долучив українців до світової філософії через переосмислення ідей Сократа, Платона, Арістотеля, Плутарха.

Гості настільки спрагло сприймають Сковороду, що кажуть: "Якби ми це раніше чули, ми б інакше сприймали",

– розповіла вона.

"І вони по-іншому до життя ставились би. Сльози на очах відвідувачів я бачу дуже часто", – додала співробітниця музею.

"Духовна зброя Сковороди"

Олексій Чекаль, каліграф і графічний дизайнер, працює над проєктом "Духовна зброя Сковороди" разом із музеєм. Він розробляє шрифт Skovoroda, вивчаючи елементи почерку філософа.

"Свобода, про яку говорить Сковорода, не залежить від системи, від ієрархій. Вона – горизонтальна між людьми, це можливість робити загальну справу" – зазначив він.

"Така толока на рівні країни. Поєднання сердець і свобод різних людей у справі відбудови й розвитку країни", – підсумував графічний дизайнер.

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