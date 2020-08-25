У свіжому випуску "Є питання" за 25 серпня – депутати сьогодні екстрено зібрались на позачергове засідання. Все заради того, аби подбати про ваш добробут і свій передвиборчий рейтинг. Окрім підвищення мінімальної заробітної, розглянули ще декілька дуже важливих питань.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Верховна Рада ратифікувала меморандум і кредитну угоду щодо надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС – 1,2 мільярд євро. Що має зробити українська влада з судовою владою в рамках угоди – розповів голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков. Ексміністр економічного розвитку Тимофій Милованов відповів, що треба реформувати в українській податковій і митниці, аби це влаштовувало європейці. Дивіться повний випуск програми "Є питання":