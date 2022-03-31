Уповноважена з питань гендерної політики спільно з МВС України та "Ла Страда-Україна" зібрала поради. Нехай ця інструкція ніколи вам не знадобиться, втім, слід знати, що робити, коли людина стала жертвою сексуального насильства.
Це страшні злочини, але про них не можна мовчати. Загарбники є злочинцями і мають нести покарання за скоєне!
– підкреслили в МВС.
До теми Дикість та варварство: історії українських жінок, яких ґвалтували російські солдати
Що робити у випадку сексуального насильства, пов'язаного з війною
Що робити у випадку сексуального насильства, пов'язаного з війною / Фото МВС України
Інфографіка 24 каналу