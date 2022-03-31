Уповноважена з питань гендерної політики спільно з МВС України та "Ла Страда-Україна" зібрала поради. Нехай ця інструкція ніколи вам не знадобиться, втім, слід знати, що робити, коли людина стала жертвою сексуального насильства.

Це страшні злочини, але про них не можна мовчати. Загарбники є злочинцями і мають нести покарання за скоєне!

– підкреслили в МВС.

До теми Дикість та варварство: історії українських жінок, яких ґвалтували російські солдати

Що робити у випадку сексуального насильства, пов'язаного з війною







Що робити у випадку сексуального насильства, пов'язаного з війною / Фото МВС України



Інфографіка 24 каналу

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