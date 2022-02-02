Як отримати новий сертифікат про вакцинацію

Щоб отримати новий сертифікат, потрібно ще раз надіслати запит на порталі чи в застосунку "Дія". Зробити це можна в той же день, коли зробити бустерне щеплення проти COVID-19.

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Для його генерації в Дії у розділі "Послуги" потрібно створити запит на отримання нового сертифікату,

– пояснили у МОЗ.

Якщо лікар, який проводив щеплення, вніс дані правильно, то новий сертифікат з'явиться.

У застосунку будуть відображатися два сертифікати – новий та старий.

Усе зробили – сертифіката немає

У випадку, коли сертифікат про третю вакцину після цих дій не з'являється, а програма продовжує генерувати тільки два попередні COVID-сертифікати, ймовірно, при внесенні даних пацієнта в електронну систему зробили помилку.

Увага! Щоб виправити помилку, у МОЗ порадили звернутися до лікаря, який робив щеплення, та разом із ним перевірити чи правильно внесені дані до електронної системи охорони здоров'я.

Лікар має зробити запис про бустер таким чином:

вказати, що це ревакцинація,

перша доза з першої,

а причина вакцинації: щеплення за станом здоров'я (планово).

Нагадаємо, з 1 лютого люди, які отримали третю дозу COVID-вакцини, можуть згенерувати сертифікат у Дії. Термін дії сертифіката – 270 днів з часу отримання бустерного щеплення.

Як отримати бустерне щеплення

МОЗ дозволило бустерне щеплення для усіх, у кого від дня отримання другої дози COVID-вакцини, минуло принаймні 6 місяців (для людей з імунодефіцитом – від 3 до 6 місяців).

Схема запису на бустер не змінилась. Ви можете зателефонувати в пункт чи центр масової вакцинації або ж записатись на щеплення через застосунок Helsi чи на сайті системи.

Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу