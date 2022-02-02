Як отримати новий сертифікат про вакцинацію
Щоб отримати новий сертифікат, потрібно ще раз надіслати запит на порталі чи в застосунку "Дія". Зробити це можна в той же день, коли зробити бустерне щеплення проти COVID-19.
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Для його генерації в Дії у розділі "Послуги" потрібно створити запит на отримання нового сертифікату,
– пояснили у МОЗ.
Якщо лікар, який проводив щеплення, вніс дані правильно, то новий сертифікат з'явиться.
У застосунку будуть відображатися два сертифікати – новий та старий.
Усе зробили – сертифіката немає
У випадку, коли сертифікат про третю вакцину після цих дій не з'являється, а програма продовжує генерувати тільки два попередні COVID-сертифікати, ймовірно, при внесенні даних пацієнта в електронну систему зробили помилку.
Лікар має зробити запис про бустер таким чином:
- вказати, що це ревакцинація,
- перша доза з першої,
- а причина вакцинації: щеплення за станом здоров'я (планово).
Нагадаємо, з 1 лютого люди, які отримали третю дозу COVID-вакцини, можуть згенерувати сертифікат у Дії. Термін дії сертифіката – 270 днів з часу отримання бустерного щеплення.
Як отримати бустерне щеплення
МОЗ дозволило бустерне щеплення для усіх, у кого від дня отримання другої дози COVID-вакцини, минуло принаймні 6 місяців (для людей з імунодефіцитом – від 3 до 6 місяців).
Схема запису на бустер не змінилась. Ви можете зателефонувати в пункт чи центр масової вакцинації або ж записатись на щеплення через застосунок Helsi чи на сайті системи.
Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу