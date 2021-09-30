Що від цього зміниться, – скандальний Добкін відмовився називати Путіна злочинцем
Джерело:НВ
Кадидат у мери Харкова Михайло Добкін відзначився кількома скандальними заявами. Він, зокрема, відмовився називати російського Володимира Путіна злочинцем.
Політик посперечався із журналісткою Крістіною Бердинських. Вона підкреслила, що в Україні триває війна, на Донбасі гинуть люди, тому потрібно чітко називати тих, хто за цим стоїть.
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Натомість Добкін почав обурюватися й поскаржився на нібито "вузьколобість" журналістки в оцінці інших людей. "Не у вас війна. У вас війна в головах. А війна у країні, а не у вас. Хто ви такі, щоб у вас була війна...", – вигукнув він. У відповідь Бердинських наголосила, що вона українка й живе на цій території.
Добкін розкидався образливими висловлюваннями
Колишній народний обранець й кандидат у мери Харкова заявив, що не поділяє таку точку зору (про те, що Путін є злочинцем – 24 канал). Він переконаний, що навіть якщо її й озвучити, то це все одно нічого не змінить.
Що зміниться від того, що я скажу: "Путін — злочинець"? Мільйони людей у нашій країні сьогодні не поділяють вашу точку зору. Я носій тих же поглядів на життя,
– зазначив Добкін.
Людей, які скандують на вулицях "Путін х**ло", скандальний політик назвав "купкою ідіотів". Далі Добкін згадав й про українських дипломатів. "Нічого не зміниться в хорошу сторону, якщо один з них співатиме цю ж пісню на якомусь мітингу, намагаючись сподобатися таким же дебілам, яким сам і є", – цинічно додав він.Довідка. Ймовірно, Добкін має на увазі дипломата Андрія Дещицю. У 2014 році він, намагаючись заспокоїти протестувальників біля російського посольства, скандував "Путін – х**ло". На той момент посадовець виконував обов'язки очільника МЗС.
Що відомо про Михайла Добкіна
Джерело: "Вікіпедія"
- Український політик, колишній очільник Харківської обласної адміністрації. Обіймав посаду мера Харкова з 2006 до 2010 року. До 2014 року був членом "Партії регіонів".
- Відомий своїми проросійськими поглядами та скандальними висловлюваннями. Неодноразово погрожував різним політикам, зокрема – Петру Порошенку та Мустафі Найєму.
- Під час подій Революції Гідності відкрито заявляв, що підтримує "беркутівців". Натомість протестувальників називав "варварами та вандалами".
- Після смерті міського голови Харкова Геннадія Кернеса Добкін оголосив, що візьме участь у нових виборах. Балотуватиметься він як самовисуванець.