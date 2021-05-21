Стверджують, що Євгенія навчалася в університеті імені Каразіна на факультеті міжнародних відносин. Однак навчання нібито не закінчила та диплом не отримала., повідомляють у телеграм-каналі "Український націоналіст".

До теми "Ходять і займаються х*йнею": харків'янка назвала учасників параду вишиванок неосвіченими

Ким працює харків'янка

Наразі жінка працює SMM-менеджером та продає кросівки через інстаграм. У сервісі Getcontact дівчину підписують по-різному:

"Женя відпочинок",

"Женя масаж",

"Женя хостес",

"Женя (911)".



Як жінку підписують люди / Фото "Українського націоналіста"



Харків'янка, яка втрапила в скандал / Фото "Українського націоналіста"

Харків'янка вибачилась

Після скандалу жінка таки вибачилась у себе в інстаграмі. Щоправда, наразі її сторінка видалена, тож оригіналу допису немає.

Можливо мої висловлювання були різкими, в силу спонтанності, але вони не були спрямовані на те, щоб когось образити. Перепрошую у тих, кого це зачепило,

– написала харків'янка.



Вибачення Євгенії / Скриншот з інстаграму

Скандал під час параду вишиванок: коротко

Євгенію під час параду вишиванок запитали, що вона думає про захід. Та назвала учасників параду вишиванок "неосвіченими людьми" і порадила їм витрачати час на відновлення економіки.

Ба більше, жінка навіть заявила, що гасло "Слава Україні – Героям Слава" – нацистське.

Харків'янка назвала учасників параду вишиванок бидлом: дивіться відео