"Женя відпочинок" та "Женя 911": що відомо про харків'янку, яка назвала парад вишиванок х**нею

Під час параду вишиванок у Харкові жінка назвали захід х**нею. Місцеві впізнали дівчину, яка є уродженкою села Ртищівка Чугуєвського району.
Стверджують, що Євгенія навчалася в університеті імені Каразіна на факультеті міжнародних відносин. Однак навчання нібито не закінчила та диплом не отримала., повідомляють у телеграм-каналі "Український націоналіст".
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Ким працює харків'янка
Наразі жінка працює SMM-менеджером та продає кросівки через інстаграм. У сервісі Getcontact дівчину підписують по-різному:
- "Женя відпочинок",
- "Женя масаж",
- "Женя хостес",
- "Женя (911)".
Як жінку підписують люди / Фото "Українського націоналіста"
Харків'янка, яка втрапила в скандал / Фото "Українського націоналіста"
Харків'янка вибачилась
Після скандалу жінка таки вибачилась у себе в інстаграмі. Щоправда, наразі її сторінка видалена, тож оригіналу допису немає.
Можливо мої висловлювання були різкими, в силу спонтанності, але вони не були спрямовані на те, щоб когось образити. Перепрошую у тих, кого це зачепило,
– написала харків'янка.
Вибачення Євгенії / Скриншот з інстаграму
Скандал під час параду вишиванок: коротко
- Євгенію під час параду вишиванок запитали, що вона думає про захід. Та назвала учасників параду вишиванок "неосвіченими людьми" і порадила їм витрачати час на відновлення економіки.
- Ба більше, жінка навіть заявила, що гасло "Слава Україні – Героям Слава" – нацистське.
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