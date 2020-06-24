Скандал довкола "світської бесіди" голови парламентської фракції Давида Арахамії та лідера партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка не вщухає. Останній запевнив, що фраза про "бабу робочу, як корабельну сосну" стосувалася миколаївської бізнесвумен Тетяни Домбровської.

Що відомо про Тетяну Домбровську, яка по неволі стала учасницею конфлікту, – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Що відомо про Тетяну Домбровську

Відома підприємиця Тетяна Домбровська народилася у Миколаєві. Там же вона й отримала середню освіту, навчаючись у Погоріловській школі.

Вищу освіту Домбровська здобула у Національному університеті "Одеська юридична академія". Відомо, що Тетяна навчалася на факультеті прокуратури та слідства.

Згодом вона очолила громадський рух "Майбутнє Миколаєва". Його робота зосереджена на покращення життя городян та створення цікавих місць у Миколаєві. Крім того, діяльність громадського руху допомагає створювати та реалізовувати цікаві проєкти у місті.

У 2019 році у Миколаєві з'явився новий артоб'єкт "Ми – це і є Миколаїв". Він став результатом втілення проєкту-переможця конкурсу від "Агентства розвитку Миколаєва" на кращий артоб'єкт до Дня міста.



Тетяна Домбровська разом з автором проєкту "Ми – це і є Миколаїв" / Фото Niklife

Відомо, що Домбровська планує взяти участь у місцевих виборах від партії "Слуга народу". За інформацією миколаївських ЗМІ, Корнієнко лобіює її як кандидатку у мери Миколаєва.

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