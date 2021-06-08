Цікаві факти про життя скандальної лашмейкерки оприлюднили у телеграм-каналі "Катарсис".

Важливо Ходять обдовбані містом, ненавиджу потвор, – лашмейкерка відзначилася заявою про військових

Що відомо про жінку

За даними телеграм-каналу, майстриня з нарощення вій Яна Ковальова живе та працює у Чугуєві. Вона навчалася у Чугуївській школі №1 та навіть була медсестрою у Чугуївській центральній районній лікарні.

Очевидно, кар'єра медика її не задовільняла і вона вирішила стати лашмейкеркою. Згідно з інформацією з її фейсбуку, вона отримала диплом майстра з нарощення вій у 2019 році.

Цікаво, що чоловік Яни їздив у Москву. Сталося це у листопаді 2014, тобто під час розпалу війни на Донбасі, На його сторінці у фейсбуці журналісти знайшли фото з Кремлем.



Чоловік скандальної лашмейкерки їздив у Москву / Фото з фейсбуку Олександра Ковальова

Скандальні заяви лашмейкерки з Чугуєва

Негативний спіч з'явився 7 червня на робочій сторінці Яни Ковальової. У зверненні вона назвала військових "обдовбаними", яких не можна поважати.

Жінка запитала: "Де цей військовослужбовець, якого можна поважати за щось?". На її думку, наші бійці, які захищають нас на фронті, "просто лежать у затінку і ногою тіліпають".

На останок вона заявила, що ненавидить "цих потвор", яким усі ми платимо податки. За словами дівчини, наркомани й алкоголіки йдуть "туди" (у зону ООС – 24 канал), бо не хочуть працювати.

Згодом жінка записала нове звернення, в якому пояснила, що її слова нібито перекручують.

Заява дівчини про "смердючих" військових: дивіться відео