Відео з рівненського тролейбуса оприлюднили у мережі. На ньому помітно, що дівчина роздягається, а її подруга фіксує це на камеру.

Читайте також "Я – Єва, я – Україна": у львівському парку неадекватна гола жінка напала на дівчат – відео 18+

Дівчина зняла одяг у тролейбусі

Усе розпочинається з того, що дівчина з камерою каже до своєї подруги: "Катя, а слабо у троліку роздітись". Та у відповідь заявляє, що "ні, не слабо". Після цього дівчина починає знімати зі себе верхній одяг та залишається тільки у купальнику та кедах.

Далі на прохання подруги вона дефілює тролейбусом.

Реакція кондукторки

І якщо пасажира тролейбуса майже не реагують на витівку дівчат, то кондукторка поспішає зі зауваженням. Однак жінку турбує не оголений вигляд однієї із них, а відсутність маски.

Я питаю, де ваша маска, Що це робиться? Так, маску одягла бігом,

– каже вона.

Дівчина на це ніяк не реагує, тому кондукторка закликає висадити дівчат на наступній зупинці.

У Рівному дівчина роздяглася у тролейбусі: дивіться відео