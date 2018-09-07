Що буде далі з петицією щодо Олега Сенцова
Українці активно підтримують політв'язня Олега Сенцова – більше 100 тисяч людей підписали петицію на сайті Білого дому. Люди просять відреагувати на незаконне утримання Олега в російській в'язниці і посприяти його звільненню.
Про це розповіла голова правління ГО "Центр громадянських свобод" Олександра Матвійчук у прямому ефірі 24 каналу.
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Як розповіла правозахисниця, у підписанні петиції є два рівні, на яких вони мають працювати. "Перший рівень – правовий: за стандартною процедурою дається 60 днів на те, щоб Білий дім розглянув петицію і дав свою відповідь", – сказала Матвійчук.
Вона може бути у двох формах – це або публічний виступ спікера Білого дому, або письмова заява на сайті. Але є дуже важливий символічний рівень. Ми насправді весь цей час постійно спілкуємося з нашими друзями в Конгресі, Білому домі чи інших структурах США. Для них ця петиція – це вагомий доказ того, чому Америка має почати більш активно виступати для звільнення Олега Сенцова чи інших українських політв’язнів,
– зазначила Олександра.
Петиція щодо Олега Сенцова
Нагадаємо, 6 вересня повідомлялося, що петиція з вимогою сприяти звільненню незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова на сайті Білого дому набрала необхідну кількість голосів.
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