Що буде на окупованому Донбасі після вбивства Захарченка: Тука дав прогроз

Після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка на окупованій Донеччині почнуться внутрішні розбирання. Проте народного повстання чи об'єднання з окупованою Луганщиною, як прогнозують у росЗМІ, не буде.

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає "Обозреватель".

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Якісь внутрішні розбірки я допускаю, особливо за розподіл фінансових потоків. Щодо ймовірного об'єднання "республік", такі ідеї вже були, але ідеї ідеями, а життя вносить свої корективи. Коли з'явилися відповідні митниці між "ЛНР" і "ДНР", то це яскрава відповідь на всі заклики до об'єднання,

– зазначив Тука.

Він зауважив, що таке об'єднання не вигідне і самій Росії, адже дві так звані "республіки" дають їм більше поля для маневрів на переговорах.

"На будь-якому рівні є два суб'єкти, з якими і ведуться переговори, і цим можна дуже вдало маніпулювати. Наприклад, Луганськ на якісь умови погоджується, а Донецьк ні, і навпаки, цим можна грати. А якщо буде створений єдиний центр, то це звузить коло для маневрів. Я не думаю, що Росія на це погодиться", – зауважив чиновник.

Окрім того, на думку Туки, на окупованих територіях усе буде відбуватися за тим сценарієм, який буде розроблений у Москві.

"Жодних народних повстань і близько не буде", – сказав Тука.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Згодом стало відомо і про смерть його охоронця В'ячеслава Доценка з позивним "Слов'ян", який тоді перебував разом із Захарченком.



Згодом у силових структурах окупаційної адміністрації Донецька заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють в організації вибуху.