Що буде, якщо пофарбувати волосся шоколадною пастою: курйозне відео

Якщо ви думали, що шоколадну пасту Nutella можна лише їсти, то ви помилялись. Західні колористи протестували нову техніку фарбування волосся і замість фарби вони використали саме солодку пасту.

Дивний прийом вперше спробували в салоні Abed&Samer в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там суміш шоколаду з лісовим горіхом використовують, щоб поступово затемнити волосся: зазвичай це роблять при переході від блонда до більш темних відтінків.

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Експеримент повторили журналісти видань Marie Claire і Cosmopolitan і з'ясували, що хоч тонуючий ефект триває недовго, процедура фарбування "Нутеллою" має свої переваги: ​​паста зволожує і живить волосся завдяки пальмової олії і порошку какао в складі.

Процедуру провели на каналі Refinery 29 і дізналися, що насправді такий спосіб фарбування зовсім не працює. Тож висновок, Nutell'у краще з'їсти, а не проводити з пастою дивні маніпуляції.