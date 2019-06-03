Що буде, якщо скурити 10 легких цигарок, 10 міцних і 10 стіків IQOS? Що шкідливіше?

Багато хто бачив страхітливі відео з інтернету на кшталт "що буде, якщо використати 100 стіків IQOS поспіль", які збирають десятки тисяч переглядів.

Ролики, хоч і з кустарно проведеним експериментом з пластиковими пляшками та пилососом на балконі, справляють враження. Тому ми вирішили провести аналогічний експеримент з IQOS та сигаретами, тільки на більш професійному рівні та з якіснішими замірами. Спробуємо розібратися та пояснити простими словами, що відбувається, коли ми палимо сигарети або використовуємо новомодний IQOS.

Про IQOS не розповідатимемо довго. Уся інформація є на офіційному сайті iqos.ua.

Для правильності та чистоти експерименту ми запросили того, точніше ту, хто знається на темі. З нами тут біолог та популяризатор науки Оля Маслова.

Оля Маслова – клітинний біолог і кандидат біологічних наук. Сама вона не палить та нікому не рекомендує. Проте в межах своєї діяльності щодо популяризації науки та концепції зниження шкоди погодилася прокоментувати наш експеримент.

Експеримент: що шкідливіше IQOS, легкі сигарети чи міцні сигарети?

У наукових колах і в засобах масової інформації дуже часто підіймається тема IQOS. Знаєте чому? Навіть не зважаючи на те, що залежність до нікотину розвивається швидко, можливість отримувати його без ризиків, що супроводжують процес паління – виглядає надзвичайно заманливо. Вчені, звісно, не могли залишити новий тренд без уваги, тому долучилися до розробки та вивчення ступеню шкідливості таких нових пристроїв.

З точки зору технології, IQOS – це система нагрівання тютюну. Тобто, тютюн тут не згорає разом з папером, як у сигареті, а лише нагрівається максимум до 350⁰С. Цієї температури достатньо, щоб з тютюну, зволоженого гліцерином почав випаровуватися аерозоль з вираженим тютюновим смаком і нікотином. Таким чином, за словами виробника, користувач отримує свій нікотин і смак без шкідливих продуктів горіння.

Окрім IQOS для експерименту ми взяли два типи сигарет – легші та міцніші. Між собою вони відрізняються вмістом смол і нікотину. Багато хто вірить, що палити легкі цигарки менш шкідливо, ніж міцні. Подивимось, що можна буде сказати з цього приводу.

Отже, для експерименту ми беремо:

1. IQOS і стіки HEETS (хітс). Вміст нікотину в них, приблизно, як в сигаретах – 0.6 mg, Смол – немає.

2. Міцні сигарети. Бренд не має значення, ми тут не популяризуємо паління. Вміст нікотину – 0.7 mg, Смоли – 9 mg.

3. Легкі сигарети формату slims. Нікотин – 0.4 mg, Смоли – 5 mg.

4. Саморобну курильну машину.

Для досліду ми склали ось такий апарат, що віддалено та дуже спрощено нагадує "курильні машини", що використовуються у професійних лабораторних експериментах. У трубки, приєднаних до колб, вставляємо IQOS та сигарети. Коли ми запустимо насос, він буде тягнути повітря, через підпалені сигарети та IQOS і таким чином імітувати затяжки курця.

5. Ватні фільтри.

Поміщаємо всередину колб. Вату попередньо розпушили, щоб вона краще абсорбувала часточки з повітря.

6. Портативний газовий детектор, що заміряє концентрацію чадного газу.

Детектор ми просто придбали в онлайн магазині. Він не підходить для справжніх лабораторних випробувань, проте його чутливості вистачає, що зафіксувати небезпечний для здоров’я рівень чадного газу.

Варто зазначити, що цей експеримент не є повноцінним дослідженням, а лише демонстрацією. Ми не слідуємо жодним протоколам експериментів, не використовуємо іншу вимірювальну техніку та не приділяємо уваги достатній кількості повторів цього досліду.

Чому чадний газ може вбити? Концентрація CO після сигарет і після IQOS

Неозброєним оком видно, що вата у сигаретних колбах швидко жовтіє. Навіть на скляних стінках і пластикових трубках помітний жовтуватий наліт. До речі, можна вже перевірити покази датчика чадного газу.

Навіщо ми це вимірюємо? Тому, що чадний газ – друга за шкідливістю речовина в сигаретному димі після смол. І якщо про наявність смол нас сповістять ватні фільтри, то чадний газ прозорий та не має запаху. Але дуже шкідливий. Чадний газ виділяється за будь-якого процесу горіння. Потрапляючи у кров, він поєднується з гемоглобіном і утворює карбгемоглобін, блокуючи передачу кисню клітинам. Ви, мабуть, часто чули, що вдихання великої кількості чадного газу призводить навіть до летальних наслідків. Найпоширеніші трагічні інциденти – це смерть внаслідок отруєння чадним газом від вихлопів у машині з працюючим двигуном, але зачиненими вікнами.

Концентрація чадного газу вимірюється у ppm (parts per million). Після викурювання однієї сигарети прилад зафіксував концентрацію CO на рівні 1000 ppm. При чому для легкої та міцної сигарети цей показник був однаковим. Так що, легкі сигарети – це міф.

Розберемося, що це означає, але спочатку для зручності переведемо ppm у зрозумілішу величину – мг/м3.

CO = 1000 ppm = 1164 мг/м3

Звіримося с таблицею оцінки концентрації чадного газу та його впливу на здоров’я.

Тривале перебування (близько 2 годин) у середовищі з концентрацією чадного газу вище за 1100 мг/м3 викликає по-справжньому небезпечні симптоми – тахікардію, втрату свідомості, галюцинації.

Після використання IQOS прилад показав всього лиш 30 ppm.

CO = 30 ppm = 35 мг/м3

Концентрація CO 35 мг/м3 може вважатися відносно безпечною. Незначну небезпеку чадний газ з концентрацією до 100 мг/м3 починає складати, якщо людина знаходитиметься у зачиненому приміщенні протягом тривалого часу – 3.5-5 годин.

У випадку з IQOS відразу після закінчення використання концентрація знижується до 0 практично миттєво – аерозоль дійсно швидко розсіюється та містить чадний газ лише в незначних кількостях.

Як виглядають ватні фільтри після 10 стіків IQOS та 10 сигарет

На фото на самому початку статті – вата, яку ми дістали з колб.

Вата після прокурювання 10 сигарет (й міцних, й легких) виглядає однаково огидно: липка, брудна, в смолах, із жахливим запахом. Вата після прокурювання 10 стіків HEETS для IQOS залишилася білою та чистою. Запах трохи відчувається, проте його не можна навіть порівняти з тим, як смердить вата після сигарет.

Що кажуть вчені та лікарі про IQOS

У вчених по всьому світу щодо IQOS, електронних сигарет і вейпів є суттєво різні точки зору.

За даними Research & Development центру Philip Morris International в аерозолі IQOS міститься значно менше шкідливих речовин у порівнянні з сигаретним димом. Цю ж точку зору підтримує багато британських наукових інститутів і рекомендує курцям, що не хочуть кидати палити хоча б перейти на менш шкідливу альтернативу – IQOS, інші системи нагрівання тютюну або електронні сигарети. Наприклад, Королівська колегія лікарів і Національний інститут охорони здоров’я та вдосконалення медичного обслуговування Великобританії.

Американська Food & Drugs Administration теж погодилась з даними досліджень про те, що IQOS виділяє значно менше шкідливих речовин за сигарети. Та дозволила його продажі у США.

В Україні дослідженнями впливу IQOS і електронних сигарет на здоров’я курців займалися в Інституті кардіології ім. Стражеско. Та дійшли висновку, що перехід курців на електронні системи доставки нікотину знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Проте є й більш скептично налаштовані науковці.

Наприклад, нещодавно опубліковані дослідження з Австралії стверджують, що аерозоль IQOS токсичний для клітин легень. Можливо, навіть у тій же мірі, що й сигаретний дим. А робота Каліфорнійського університету, опублікована в 2018 році, припускає наявність в аерозолі айкос компонентів, здатних у деяких випадках спричиняти гепатотоксичний ефект. Тож, варто з обережністю ставитися до використання девайсу людям з проблемами з печінкою, хронічним алкоголікам і тим, хто приймає лікарські препарати з власною гепатотоксичною активністю.

Ще один момент – у зв’язку з приємнішим процесом та можливістю використовувати девайс у приміщенні, користувачі можуть збільшити споживання. Так що тим, хто обрав цю альтернативу, слід пам’ятати, що контроль за собою необхідний. Та найважливіший нюанс: IQOS – ще дуже молодий винахід, тому складно оцінити його довготермінові ефекти. Слідкуватимемо за новинами з наукового світу. З часом даних про електронні альтернативи палінню стане більше, а "за" та "проти" будуть більш аргументованими.

Хочемо лише нагадати, що всі дослідники погоджуються в одному – краще не палити взагалі. Якщо ви не палите – не починайте. Якщо палите – кидайте. А якщо кинути ніяк – задумайтесь про менш шкідливі альтернативи.

Інформація про IQOS взята з офіційного сайту iqos.ua