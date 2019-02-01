Що буде з економікою у 2019 році: відповідь НБУ

У 2019 році зростання реального внутрішнього валового продукту України уповільниться до 2,5% у порівнянні з минулим роком.

За минулий 2018 рік українська економіка зросла максимально за 7 років – на 3,3%, повідомили у Національному банку.

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Однак у 2019 році НБУ прогнозує, що зростання реального ВВП уповільниться до 2,5%.

Це пов’язано з жорсткою монетарною політикою, необхідною для зниження інфляції до цілі, та стриманою фіскальною політикою, зумовленою погашенням значних обсягів держборгу цього року,

– йдеться у повідомленні.

У НБУ додали, що очікується зниження врожаю зернових після рекорду сільського господарства у 2018 році.

"Додатковим фактором буде поступове уповільнення глобальної економіки та обсягів світової торгівлі, зокрема, через вплив протекціоністських заходів у світі", – повідомляє регулятор.

НБУ прогнозує, що ключовим рушієм економічного зростання залишиться приватне споживання завдяки подальшому збільшенню реальних доходів населення – зарплат, пенсій, а також грошових переказів із-за кордону.

За останні роки Україна вперше увійшла в десятку світових лідерів з експорту молочної продукції. Крім того, український аграрний експорт за результатами 2018 року досяг нового рекорду. Він перевищив 18,8 мільярдів доларів. У 2018 році 184 тисячі українських програмістів забезпечили експорт IT-продукції на 4,5 мільярда доларів. За обсягом експорту індустрія посіла друге місце в країні.