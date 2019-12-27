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      Що буде з гривнею найближчим часом: в уряді дали прогноз

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      Що буде з гривнею найближчим часом / epravda.com.ua

      В уряді розглядають різні сценарії розвитку ситуації з курсом валют. Найбільш вірогідний – поступове посилення гривні та відповідне падіння курсу іноземних валют щодо гривні.

      Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов заявив під час брифінгу, що гарантувати прогноз щодо курсу валют не можна.

      Читайте також: Який курс долара буде в січні 2020 року: відповідь експерта

      За словами міністра, курс валют залежить від багатьох факторів:

      • економічна криза;
      • внутрішньополітична ситуація;
      • перемовини по газу.

      Тому гарантовано сказати, що буде відбуватися, не можна, але найбільш вірогідний сценарій це поступове посилення гривні,
      – наголосив Милованов.

      Політик стверджує, що через подібну ситуацію свого часу проходили країни Східної Європи, які нині стали членами ЄС. Однак там за зміцненням національних валют прослідувало подальше падіння.

      Тимофій Милованов не виключив, що подібний сценарій можливий і в Україні за умови переорієнтації економіки на виробництво більш складних типів товарів, які передбачають більше переробки.

      До речі: Українська гривня у 2019 році зміцніла найбільше у світі, – Bloomberg

      Чому гривня зміцнюється

      Гривня почала зміцнення ще влітку 2019 року. У липні курс валют вперше за останні декілька років опустився нижче 25 гривень за долар.

      Важливо: Чому гривня зміцнюється, а ціни не падають: пояснення Гончарука

      Зміцнення пояснюють так:

      • зростанням попиту на короткострокові державні боргові облігації серед іноземців;
      • високим врожаєм зернових;
      • низькими цінами на газ на європейських ринках, завдяки яким знизилися витрати держави на його імпорт.

      Зверніть увагу: Бюджет-2020: який курс долара заклали в держбюджет

      валюта гривня долар курс нбу
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Курси валют Гривня Долар-Гривня Кабінет Міністрів України Гроші Тимофій Милованов
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