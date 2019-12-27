Що буде з гривнею найближчим часом: в уряді дали прогноз

В уряді розглядають різні сценарії розвитку ситуації з курсом валют. Найбільш вірогідний – поступове посилення гривні та відповідне падіння курсу іноземних валют щодо гривні.

Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов заявив під час брифінгу, що гарантувати прогноз щодо курсу валют не можна.

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За словами міністра, курс валют залежить від багатьох факторів:

економічна криза;

внутрішньополітична ситуація;

перемовини по газу.

Тому гарантовано сказати, що буде відбуватися, не можна, але найбільш вірогідний сценарій це поступове посилення гривні,

– наголосив Милованов.

Політик стверджує, що через подібну ситуацію свого часу проходили країни Східної Європи, які нині стали членами ЄС. Однак там за зміцненням національних валют прослідувало подальше падіння.

Тимофій Милованов не виключив, що подібний сценарій можливий і в Україні за умови переорієнтації економіки на виробництво більш складних типів товарів, які передбачають більше переробки.

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Чому гривня зміцнюється

Гривня почала зміцнення ще влітку 2019 року. У липні курс валют вперше за останні декілька років опустився нижче 25 гривень за долар.

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Зміцнення пояснюють так:

зростанням попиту на короткострокові державні боргові облігації серед іноземців;

високим врожаєм зернових;

низькими цінами на газ на європейських ринках, завдяки яким знизилися витрати держави на його імпорт.

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Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу