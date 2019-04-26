Що буде з гривнею за Зеленського: ризики для національної валюти

Майже тиждень країна живе у дійсності, де у президентських виборах виграв актор Володимир Зеленський. У кулуарах парламенту зважують вигоди і втрати від дострокових парламентських виборів. Із Кремля сиплять погрозами, санкціями та своїми паспортами. У цій каруселі новин гривня укріплюється і тяжіє до позначки 26,5 за долар.

Золотовалютні резерви лишаються на високому рівні. Імпортний газ, за який Україна розраховується валютою, подешевшав. А вибори не скасували посівних робіт в аграріях, які заводять в країну більше валюти, ніж купує населення.

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"На даний момент я не бачу економічних загроз, які б могли впливати", – заявив голова ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек. Політична нестабільність не вплинула на курс гривні та й результати виборів паніки не посіяли.

Якщо не заважати Національному банку рухатися у правильному напрямку та не впливати на нього різними факторами, то, я думаю, що все має бути добре,

– розповіла виконавчий директор Європейської бізнес асоціації Ганна Дерев'янко.



Ганна Дерев’янко

За розвитком подій уважно стежить підприємець Олександр. Його насторожують останні судові рішення, які відбулися не на користь держави. На його думку, подібні кроки можуть дестабілізувати економіку та в перспективі обвалити курс гривні, тому він накопичує заощадження.

Якщо хтось не сильно витрачає та йому не потрібна гривня, то простіше перевести все у валюту. Іноді ти можеш навіть трошечки заробити,

– пояснив приватний підприємець Олександр Медведський.

Україна може вилетіти з програми МВФ, якщо відкотить назад націоналізацію "Приватбанку" чи, наприклад, антикорупційну реформу. Проте такий сценарій вважають малоймовірним як іноземні інвестори, так і український бізнес.

Та й у самому Національному банку загрози стабільності курсу не бачать. Транш МВФ розраховують отримати у травні ще до інавгурації Володимира Зеленського. Та й апеляцію на скандальні рішення судів по "Приватбанку" вже подали.

Я особисто буду дивитися на такі стратегічні фундаментальні речі, які відбуваються з боку "Зе-команди". Одна з таких – це склад тієї команди та кроки, які вони будуть втілювати,

– виконавчий директор Європейської бізнес асоціації Ганна Дерев'янко

В самій "Зе-команді" також заспокоюють. По-перше, обіцяють продовжувати співпрацю із МВФ. По-друге, перезапустити роботу правоохоронних та антикорупційних органів. Директора НАБУ Артема Ситника та главу Національного банку Якова Смолія обіцяють не чіпати.



Артем Ситник

Це дає гарантії для бізнесу та для інвесторів. Тому ситуація буде стабільною, поки вона не буде політично заангажованою,

– пояснив екс-міністр фінансів, радник Володимира Зеленського Олександр Данилюк.

Аналітики МВФ прогнозують Україні курс в межах 29 гривень за долар на кінець 2019 року. А в українському Національному банку настільки впевнені у покращенні, що вперше за рік знизили вартість позик для банків і покращили прогнози інфляції.

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Володимир Зеленський запевняє, що економічна ситуація в країні буде позитивною. Ці обіцянки можуть бути дійсними за умови, якщо нова влада продовжуватиме реформи, яких вимагає МВФ та вчасно розраховуватиметься із боргами. А також, якщо новий президент не діятиме в інтересах олігарха, який маячить за спиною Володимира Зеленського.