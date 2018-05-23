Що буде з космосом після смерті людства – вчений зробив прогноз

Астрофізик Етан Зігель спрогнозував, що буде із Всесвітом після смерті людства. Він вважає, якщо через десятки мільярдів років на місці сучасної Сонячної системи і виникне нове розумне життя, то воно побачить зовсім новий світ.

Про це пише Forbes, передає УНІАН.

На думку Зігеля, у майбутньому Всесвіті буде менше газу і пилу, але більше старих зірок розташованих нижче головної послідовності на діаграмі Герцшпрунга-Рассела.

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Також у Всесвіті буде значно менше сфер активного зореутворення, а в межах Галактики зірки будуть розташовані в основному в межах великого еліптичного гало, а не диску.

"У далекому майбутньому цивілізації потрібно буде дивитися в сотні або навіть тисячі разів далі, щоб розгледіти навіть найближчі об'єкти за межами нашої галактики", – вважає Зігель.

Також, на думку вченого, у найближчі 4 мільярди років Чумацький Шлях поглине свої галактики-супутники Велику і Малу Магелланові Хмари. Ще через мільярд років, коли всі невеликі об'єкти будуть поглинені, має розпочатися злиття Чумацького Шляху і Туманності Андромеди. Через 8 мільярдів років Сонце збільшиться у розмірах до 300 разів. Вже тоді світило поглине або ж наша планета перетвориться на суху кам'янисту планету без атмосфери.

Далі Сонце скине свої зовнішні шари і утвориться планетарна туманність, в центрі якої буде розташований білий карлик завбільшки з сучасну Землю. Такі об'єкти фактично є кінцевою стадією еволюції зірок сонячних мас.

Що таке білий карлик? Це кінцевий продукт еволюції нормальних зірок. Вони утворюються після вичерпання джерел термоядерної енергії у надрах зірки та скидання оболонки.

Що таке Туманність Андромеди? Це найближча до Чумацького Шляху велика галактика, розташована в сузір'ї Андромеди. Вона розмішена за 2,52 мільйонів світлових років від Землі. Вона має масу у 1,5 рази більшу від Чумацького Шляху. До складу цієї галактики входить близько трильйона зірок.