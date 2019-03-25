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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Що буде з курсом долара напередодні виборів: прогноз аналітика

      890 Читать новость на русском
      Долар і гривня напередодні виборів
      Долар і гривня напередодні виборів / НБУ

      Передвиборна кампанія навіть на своєму фініші не зробила істотного впливу на валютний ринок. Не позначаться сильно на ринку і самі вибори, якщо їх результат буде близький до того, що показують зараз соціологічні опитування.

      Про це у коментарі 24 каналу розповів старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

      Читайте також: Чи буде курс гривні знову коливатися: пояснення фінансиста

      За його словами, цього тижня фінансові аналітики очікують помірного зниження долара до гривні.

      Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,8 гривні, а готівковий долар в банках може торгуватися між 26,7 і 26,9 гривні,
      – уточнив він.

      Експерт відзначив – минулого тижня курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,2-0,8%. З минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,01 грн до 26,96 грн (-0,2%). 

      Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,12-27,15 до 26,89-26,92 (-0,8%).

      Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 26,95-27,25 до 26,83-27,08 (-0,5% /- 0,6%).

      Спред, тобто різниця між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 1,1% до 0,9% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу в порівнянні з покупкою. Це свідчить про стабілізацію ситуації на готівковому ринку, пояснив аналітик.

      Читайте також: Що буде з курсом гривні до і після виборів: пояснення економіста

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Фінанси Курси валют Гривня Долар-Гривня
      Джерело: 24 канал
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