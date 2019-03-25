Що буде з курсом долара напередодні виборів: прогноз аналітика

Передвиборна кампанія навіть на своєму фініші не зробила істотного впливу на валютний ринок. Не позначаться сильно на ринку і самі вибори, якщо їх результат буде близький до того, що показують зараз соціологічні опитування.

Про це у коментарі 24 каналу розповів старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

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За його словами, цього тижня фінансові аналітики очікують помірного зниження долара до гривні.

Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,8 гривні, а готівковий долар в банках може торгуватися між 26,7 і 26,9 гривні,

– уточнив він.

Експерт відзначив – минулого тижня курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,2-0,8%. З минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,01 грн до 26,96 грн (-0,2%).

Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,12-27,15 до 26,89-26,92 (-0,8%).

Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 26,95-27,25 до 26,83-27,08 (-0,5% /- 0,6%).

Спред, тобто різниця між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 1,1% до 0,9% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу в порівнянні з покупкою. Це свідчить про стабілізацію ситуації на готівковому ринку, пояснив аналітик.

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