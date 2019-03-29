Що буде з курсом гривні до та після виборів: думки економістів

До президентських виборів гривня демонструватиме певне укріплення, що в інтересах нинішньої влади. Після виборів ситуація може змінитися. Але значно долар відносно гривні не подорожчає.

Економіст Андрій Новак, коментуючи 24 каналу питання – як залежатиме курс гривні від виборів, висловив думку, що напередодні президентських виборів влада робитиме все можливе і неможливе, щоб як мінімум забезпечувати стабільність курсу гривні, не допускати її девальвації.

А максимум – навіть демонструвати нібито економічне покращення, і вдаватися до незначного, але зміцнення. Що ми вже спостерігаємо,

– уточнив Новак.

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Від персони новообраного президента залежатиме – який він чи вона курс обере. І курс гривні – теж важливий елемент економічного курсу країни. Новак вважає, що нове ім'я президента означатиме ріст негативних очікувань. Тому гривня відносно долара послабшає.

Аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко у коментарі 24 каналу зауважив, що навіть новий президент і новий уряд зіткнуться з реальністю і будуть змушені продовжити ринкові реформи, розпочаті раніше. Тому загальний економічний і монетарний курс нашої країни буде збережений.

З високою імовірністю вже після виборів можна очікувати зниження курсу долара,

– вважає Пархоменко.

Новак нагадав – у державному бюджеті на 2019 рік зазначений курс 29,4. "Оскільки у нас половина економіки зав'язана на зовнішньоекономічних відносинах, то якщо не буде такого курсу – будуть значні недонадходження до державного бюджету від податків. Тому не виключено, що після президентських виборів гривня девальвує", – зауважив еклноміст.

А перед парламентськими виборами, вважає він, – знову демонструватимуть незначне зміцнення гривні. Це в тому числі і в інтересах новообраного президента.

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З 11 січня 2019 року гривня почала рости. Натомість курси долара та євро демонструють майже постійне падіння.

29 березня згідно з офіційними даними НБУ , вартість як американської, так і європейської валют дещо зросла. Ціна американського долара – до 27,25 гривні (на 17 копійок більше, ніж попереднього банківського дня), ціна євро зросла на 8 копійок, до 30,57 гривні.