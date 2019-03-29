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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Що буде з курсом гривні до та після виборів: думки економістів

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      Що буде з доларом після виборів 2019 Україні - прогноз
      Курс гривні у 2019 / НБУ

      До президентських виборів гривня демонструватиме певне укріплення, що в інтересах нинішньої влади. Після виборів ситуація може змінитися. Але значно долар відносно гривні не подорожчає.

      Економіст Андрій Новак, коментуючи 24 каналу питання – як залежатиме курс гривні від виборів, висловив думку, що напередодні президентських виборів влада робитиме все можливе і неможливе, щоб як мінімум забезпечувати стабільність курсу гривні, не допускати її девальвації. 

      А максимум – навіть демонструвати нібито економічне покращення, і вдаватися до незначного, але зміцнення. Що ми вже спостерігаємо,
      – уточнив Новак.

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      Від персони новообраного президента залежатиме – який він чи вона курс обере. І курс гривні – теж важливий елемент економічного курсу країни. Новак вважає, що нове ім'я президента означатиме ріст негативних очікувань. Тому гривня відносно долара послабшає.

      Аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко у коментарі 24 каналу зауважив, що навіть новий президент і новий уряд зіткнуться з реальністю і будуть змушені продовжити ринкові реформи, розпочаті раніше. Тому загальний економічний і монетарний курс нашої країни буде збережений.

      З високою імовірністю вже після виборів можна очікувати зниження курсу долара,
      – вважає Пархоменко.

      Новак нагадав – у державному бюджеті на 2019 рік зазначений курс 29,4. "Оскільки у нас половина економіки зав'язана на зовнішньоекономічних відносинах, то якщо не буде такого курсу – будуть значні недонадходження до державного бюджету від податків. Тому не виключено, що після президентських виборів гривня девальвує", – зауважив еклноміст.

      А перед парламентськими виборами, вважає він, – знову демонструватимуть незначне зміцнення гривні. Це в тому числі і в інтересах новообраного президента.

      Читайте також: Чи зміцниться гривня: пояснення економіста

      З 11 січня 2019 року гривня почала рости. Натомість курси долара та євро демонструють майже постійне падіння.

      29 березня згідно з офіційними даними НБУ, вартість як американської, так і європейської валют дещо зросла. Ціна американського долара – до 27,25 гривні (на 17 копійок більше, ніж попереднього банківського дня), ціна євро зросла на 8 копійок, до 30,57 гривні.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Курси валют Гривня
      Джерело: 24 канал
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