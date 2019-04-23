Що буде з нерухомістю у передмісті Києва впродовж півроку: прогноз забудовників

На що розраховувати на ринку приміського житла у передмісті Києва за підсумками президентських виборів та впродовж найближчих 6 місяців?

Про це в ексклюзивному коментарі Нерухомість 24 пояснив представник інвестиційно-девелоперської компанії AVM Development Group Владислав Кононов.

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За його словами, забудовники зацікавлені у тому, щоб покупець отримав чіткий сигнал того, що результати виборів – це лише наслідок певних демократичних процесів, і вони не позначаться на планах компаній з будівництва нового житла.

На ринку є низка процесів, які жодним чином не пов'язані з результатами виборів Президента України.

Наприклад, кон'юнктура здорожчання будматеріалів і будівельно-монтажних робіт.

Попри те, що у I кварталі 2019 року будівництво здорожчало в середньому на 5%, до кінця травня, швидше за все, середні ціни для покупця залишаться без змін,

– зауважив представник забудовника.

Нерухомість 24 писала детальніше, на скільки здорожчало будівництво в Україні від початку року.

Експерт висловив упевненість, що, перш за все, незначне зростання цін можливе в об'єктах на початковій стадії будівництва, коли відбувається підписання основних договорів підряду або на поставку основних будівельних матеріалів.

"Забудовники зацікавлені в тому, щоб покупці отримали чіткий сигнал, що ринок стабільний. Це дозволить їм підходити до купівлі житла досить виважено та раціонально", – наголосив Владислав Кононов.

Дотепер в Україні вже було достатньо об'єктивних та "рукотворних" кризових явищ, які згубно позначились на усіх секторах економіки, зокрема, й на будівництві.

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За підсумками березня 2019 середня ціна метра квадратного у передмісті Києва становила 13 100 гривень за квадрат.



Ціни у новобудовах у передмісті Києва у березні 2019

21 квітня в Україні відбувся другий тур президентських виборів. Перемогу здобув шоумен Володимир Зеленський, набравши понад 73% голосів виборців. За Петра Порошенка проголосувало трохи менше 25% українців.

Володимир Зеленський переміг у другому турі президентських виборів: дивіться відео

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