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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
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      Що буде з нерухомістю у передмісті Києва впродовж півроку: прогноз забудовників

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      Ринок нерухомості у передмісті Києва: прогноз фахівця
      Ринок нерухомості у передмісті Києва: прогноз фахівця / 24 канал

      На що розраховувати на ринку приміського житла у передмісті Києва за підсумками президентських виборів та впродовж найближчих 6 місяців?

      Про це в ексклюзивному коментарі Нерухомість 24 пояснив представник інвестиційно-девелоперської компанії AVM Development Group Владислав Кононов.

      Читайте також: Зеленський переміг: Чого чекати на ринку нерухомості після виборів?

      За його словами, забудовники зацікавлені у тому, щоб покупець отримав чіткий сигнал того, що результати виборів – це лише наслідок певних демократичних процесів, і вони не позначаться на планах компаній з будівництва нового житла.

      На ринку є низка процесів, які жодним чином не пов'язані з результатами виборів Президента України.

      Наприклад, кон'юнктура здорожчання будматеріалів і будівельно-монтажних робіт.

      Попри те, що у I кварталі 2019 року будівництво здорожчало в середньому на 5%, до кінця травня, швидше за все, середні ціни для покупця залишаться без змін,
      – зауважив представник забудовника.

      Нерухомість 24 писала детальніше, на скільки здорожчало будівництво в Україні від початку року.

      Експерт висловив упевненість, що, перш за все, незначне зростання цін можливе в об'єктах на початковій стадії будівництва, коли відбувається підписання основних договорів підряду або на поставку основних будівельних матеріалів.

      "Забудовники зацікавлені в тому, щоб покупці отримали чіткий сигнал, що ринок стабільний. Це дозволить їм підходити до купівлі житла досить виважено та раціонально", – наголосив Владислав Кононов.

      Дотепер в Україні вже було достатньо об'єктивних та "рукотворних" кризових явищ, які згубно позначились на усіх секторах економіки, зокрема, й на будівництві.

      Читайте більше у матеріалі: Зе Президент: як перемога Зеленського вплине на економіку України

      За підсумками березня 2019 середня ціна метра квадратного у передмісті Києва становила  13 100 гривень за квадрат.

      київ передмістя ціни на квартири нерухомість новобудови
      Ціни у новобудовах у передмісті Києва у березні 2019

      21 квітня в Україні відбувся другий тур президентських виборів. Перемогу здобув шоумен Володимир Зеленський, набравши понад 73% голосів виборців. За Петра Порошенка проголосувало трохи менше 25% українців.

      Володимир Зеленський переміг у другому турі президентських виборів: дивіться відео 

       

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини Києва Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
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