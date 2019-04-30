Що буде з оборонним сектором України після приходу Зеленського до влади

Новоспечений президент Володимир Зеленський нічого не змінюватиме в українському оборонному секторі, зокрема і через те, що його у цьому обмежують деякі документи. Щоправда, деякі корективи все ж буде внесено.

Як зауважив радник обраного президента Володимира Зеленського з питань безпеки та оборони Іван Апаршин, коли приходить нова влада, це не означає, що вона повинна все поламати, передає "Апостроф".

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Прийде та прийме присягу новий президент. Він не стане з чистого аркуша будувати армію, систему безпеки та оборони. Він є обмеженим документами, які вже ухвалено до нього. Є Закон про нацбезпеку України, є стратегія національної безпеки, військова доктрина, програма розвитку Збройних сил на період до 2020 року. Там, до речі, є така норма, до кінця 2020 року ми повинні досягти критеріїв і стандартів НАТО. Тут потрібно вносити зміни. А далі – програма розвитку озброєння та військової техніки, програма створення сучасного ракетного комплексу, багатофункціонального корвета,

– пояснив він.

За його словами, система оборонного планування не працює так, що хтось прийшов і щось змінив, оскільки це дуже складна математична модель.

"Ми не розробляємо зброю просто так. Генеральний штаб замовляє певну зброю для того, щоб вирішувати завдання, які там поставлено. Процес може бути уточнено, перерозподілено", – додає Апаршин.

Радник Зеленського підкреслює, що, імовірно, новий президент Зеленський і його команда будуть вкладати гроші у розвиток сил спеціальних операцій, але це питання ще слід проаналізувати. Проте, відомо точно, що вони підтягуватимуть ракетні комплекси, оскільки саме вони можуть забезпечити ефективність виконання завдань.

"Цілком очевидно, що деякі корективи буде внесено, але ніхто не збирається точно ламати ці всі програми, які були до цього дня. Такого не робили і попередні уряди, а я брав участь в розробці всіх програм", – констатував він.

Також Апаршин вважає, що за рік-два Військово-морські відновити нереально, навіть, якщо буде закладено ресурс у сотні мільярдів доларів. Натомість, каже радник Зеленського, потрібно шукати альтернативи та інші шляхи. Водночас він зазначив, що радянські комплекси, які перебувають на озброєнні в української армії, є вельми непоганими.

Відпустіть мене, я хочу в НАТО, тому що там – демократія, тому що там – свобода, тому що там – колективний захист, який я не потягну сам. Але до того моменту, поки я туди не вступлю, якщо, не дай Бог, у вашій дурній голові дозріє якийсь план, я знайду можливість вам відповісти, і я це зроблю нестандартними шляхами. У мене є варіанти. Я більше грошей вкладу в сили спеціальних операцій. Я вам завдам удар там, де ви його не очікуєте. Краще не чіпайте мене сьогодні, я вже вирішив, я буду вступати в НАТО, я буду підвищувати рівень боєздатності країни, я буду тримати війська в постійній готовності. У нас немає іншого виходу – нам необхідно ухвалити рішення про колективну безпеку. У нас іншого шляху сьогодні немає,

– підсумував Апаршин.

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Раніше радник Зеленського з питань безпеки та оборони зазначав, якби його призначили на посаду міністра оборона, він передусім змінив би систему планування та управління в оборонному відомстві.

"Система має базуватися на трьох принципах: той, хто планує оборону держави та застосування Збройних сил – це одна сфера управління, туди залучено і президента, і інші органи центральної виконавчої влади. Друге, це та система, яка готує саме війська та сили, відповідно до тих завдань, що визначає перший елемент, але вони їх ніколи не застосовують. І третя система – це той, хто приймає ці війська і сили та їх застосовує. На кожному рівні – розділення функцій. На кожному рівні – професійно підготовлені люди під функції. У нас сьогодні вся система на всіх етапах є єдиною, але відповідальності – нуль, залучення – нуль", – заявляв він.

Хто такий Іван Апаршин? Він є професійним військовим, працював у Міністерстві оборони за керівництва Анатолія Гриценка. Саме його Гриценко хотів призначити майбутнім міністром оборони у разі обрання президентом та порадив його Володимиру Зеленському як фахівця в оборонній сфері.



Апаршин працював на офіцерських посадах у Генштабі ЗСУ та у Міноборони. За президентства Януковича він був начальником управління експертизи у сфері безпеки та оборони Секретаріату уряду.



Щодо армії, на переконання Апаршина, "Українське військо має бути професійним і добровільним, посиленим сучасною системою територіальної оборони та активно діючим резервом".

Що загалом обіцяє зробити Зеленський на посаді президента?Екс-лідер "Кварталу 95" заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.



Крім того, у своїй передвиборчій програмі колишній шоумен, зокрема, пообіцяв зробити Україну країною, де бізнес "можна відкрити за годину, отримати закордонний паспорт – за 15 хвилин, а проголосувати на виборах – за одну секунду". Також в "Україні мрії" Зеленського "лікарі та вчителі отримують реальну зарплату, а корупціонери – реальні терміни", а "бабуся отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунків за комуналку".



Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".





Якими є обіцянки Володимира Зеленського