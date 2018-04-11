Що буде з організмом, якщо з’їсти найгостріший в світі перець
Медики дослідили, який вплив на організм має найгостріший в світі перець "Каролінський жнець".
Результат спостереження вони опублікували в журналі BMJ Case Reports.
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Під час дослідження медики запропонували спробувати перець 34-річному пацієнтові. В результаті у нього почалися різкі болі в голові і шиї, які тривали кілька днів. При цьому інших симптомів, наприклад, нечіткості мови, зору або слабкості у нього не було.
Як показала комп'ютерна томографія, відбулося кілька скорочень артерій в мозку. Медики виявили, що чоловік страждає від оборотного церебрального вазокострікторного синдрому (порушення мозкового кровообігу), який характеризується гострими головними болями.
Через п'ять тижнів його стан нормувався: болі пройшли, а артерії повернулися до попереднього стану.
Так виглядає перець "Каролінський жнець"
"Каролінський жнець" – сорт перцю чилі, який занесений в Книгу рекордів Гіннеса як найгостріший перець у світі.
Дивіться відео, як люди їдять найгостріший перець