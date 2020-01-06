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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Що буде з підозрюваними у резонансному вбивстві дівчат у Києві: пояснення прокуратури

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      У квартирі в Києві знайшли вбитими двох раніше зниклих дівчат / Інформатор

      Вночі 6 січня правоохоронці затримали чоловіка та жінку, яких підозрюють у причетності до вбивства двох дівчат у Києві в орендованій на Новий рік квартирі. Прокуратура повідомила, що їх доправлять до Києва для проведення необхідних слідчих дій.

      Про це повідомила у фейсбуці прокуратура міста Київ. 

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      Які новини у справі про вбивство дівчат у Києві повідомила прокуратура

      • 34-річного раніше неодноразово судимого чоловіка та 19-річну дівчину затримали на вокзалі в Одесі – їх підозрюють у вбивстві двох дівчат.
      • Підозрюваних планують доправити до Києва, а там повідомити про підозру та обрати запобіжні заходи. 
      • Прокуратура проситиме суд призначити тримання під вартою без права вийти під заставу.

      Що загрожує злочинцям у разі доведення їхньої вини

      Дії зловмисників попередньо кваліфіковано за пунктами 1, 6 та 12 частини 2 статті 115 та частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Мовиться про: 

      • Умисне вбивство двох або більше осіб з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
        Карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним з конфіскацією майна. 
      • Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою та поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. 
        Карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. 

      Вбивство дівчат на Подолі: головне

      • Чоловік та жінка квартиру в Києві на Подолі орендували 31 грудня для святкування Нового року.
      • 4 січня квартиру мали здати господині, а коли вона прийшла, то виявила двох мертвих людей на балконі.
      • Загиблі – дівчата 16 та 19 років, про зникнення яких писали 2 січня.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Вбивство Кримінальні новини Новини Одеси Київська прокуратура
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