Що буде з підозрюваними у резонансному вбивстві дівчат у Києві: пояснення прокуратури

У квартирі в Києві знайшли вбитими двох раніше зниклих дівчат / Інформатор

Вночі 6 січня правоохоронці затримали чоловіка та жінку, яких підозрюють у причетності до вбивства двох дівчат у Києві в орендованій на Новий рік квартирі. Прокуратура повідомила, що їх доправлять до Києва для проведення необхідних слідчих дій.