Що буде з підозрюваними у резонансному вбивстві дівчат у Києві: пояснення прокуратури
Вночі 6 січня правоохоронці затримали чоловіка та жінку, яких підозрюють у причетності до вбивства двох дівчат у Києві в орендованій на Новий рік квартирі. Прокуратура повідомила, що їх доправлять до Києва для проведення необхідних слідчих дій.
Про це повідомила у фейсбуці прокуратура міста Київ.
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Які новини у справі про вбивство дівчат у Києві повідомила прокуратура
- 34-річного раніше неодноразово судимого чоловіка та 19-річну дівчину затримали на вокзалі в Одесі – їх підозрюють у вбивстві двох дівчат.
- Підозрюваних планують доправити до Києва, а там повідомити про підозру та обрати запобіжні заходи.
- Прокуратура проситиме суд призначити тримання під вартою без права вийти під заставу.
Що загрожує злочинцям у разі доведення їхньої вини
Дії зловмисників попередньо кваліфіковано за пунктами 1, 6 та 12 частини 2 статті 115 та частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Мовиться про:
- Умисне вбивство двох або більше осіб з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним з конфіскацією майна.
- Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою та поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.
Карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.
Вбивство дівчат на Подолі: головне
- Чоловік та жінка квартиру в Києві на Подолі орендували 31 грудня для святкування Нового року.
- 4 січня квартиру мали здати господині, а коли вона прийшла, то виявила двох мертвих людей на балконі.
- Загиблі – дівчата 16 та 19 років, про зникнення яких писали 2 січня.
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