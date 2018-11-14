Що буде з Росією після смерті Путіна: В'ятрович дав прогноз

Після смерті президента Росії Володимира Путіна до влади в країні прийде нова людина, яка буде готовою далі реалізовувати окупаційну політику, оскільки таким є запит російського суспільства.

Про це сказав директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович під час чату на "Главреді".

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"Дуже важко прогнозувати, що буде в Росії після смерті Путіна, чи Росія взагалі переживе смерть Путіна, хто буде наступником Путіна, чи буде це людина, яка виконуватиме роль Хрущова після Сталіна, чи, навпаки, потім з'явиться якийсь черговий Брежнєв, який буде реабілітовувати Путіна... Наразі все це дуже важко спрогнозувати саме через те, що Росія не є країною очікуваних кроків, вона не є країною, де діють якісь закони", – зазначив він.

За словами директора УІНП, в Росії надзвичайно багато залежить від емоцій керівника, від конкретної людини. Це своєю чергою робить неможливим нормальний поступальний розвиток РФ як демократичної держави.

Він також додав, що складно прогнозувати, що буде з Росією після відходу Путіна. Проте українцям не варто очікувати від цього процесу позитивних для своєї країни змін.

Але, хотів би розчарувати українців, які вірять в те, що проблема Росії - це лише проблема в Путіні, і, коли не стане Путіна, ситуація в Росії кардинально зміниться. На жаль, ні. Путін є відображенням тих суспільних запитів, які є в Росії. Росія хоче авторитарного керівника. Росія хоче керівника, який погрожує цьому світові та готовий вдатися до застосування ядерної зброї, готовий вбивати людей та готовий реалізовувати окупаційну політику щодо своїх сусідів,

– наголосив В'ятрович.

До слова, нещодавно президент Росії Володимир Путін зробив нову заяву щодо російської окупації Криму. Так, цього разу очільник Кремля заявив, що у Росії "ніколи не забудуть" день проведення псевдореферендуму на окупованому півострові.



Це вже не перше висловлювання щодо окупації Росією Криму від російського лідера. Так, раніше Путін сказав, що Севастополь нібито завжди був у складі РФ – він не перейшов до складу України, бо про нього "просто забули". Раніше президент РФ заявив, що Росія зовсім не прагне загарбувати нові території, а Крим перейшов у її склад нібито з волі самих жителів півострова.